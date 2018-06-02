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«Волонтерство меня резко изменило»
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«Волонтерство меня резко изменило» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Владислав Федотов из Ульяновской области, живет в городе Барыш рассказал, что приехал с делегацией на фестиваль в Москву в рамках Года добровольца. Он Занимается волонтерством второй год, с того времени, как пошел учиться в колледж. Моя деятельность началась с первого курса.
— Тебя кто-то увлек волонтерством, или же это был самостоятельный выбор?
— Я учусь не в своем городе. Там познакомился с одним парнем. Он тоже начинал волонтерствовать. И он меня позвал к себе. Там был как раз волонтерский слет. Я подумал, почему бы и нет. Я активно себя проявил, и понравился организаторам, меня с радостью приняли.
— А с чего ты начинал как волонтер?
— С того, что начал помогать ветеранам, потом участвовал в акциях помощи людям с ограниченными возможностями. Тяжело поначалу привыкать к этому, морально тяжело, что они живут в каком-то своем мире. Я даже поначалу думал отказаться от этого. Потом с этим свыкаешься и становится вроде бы легче. Им не хватает общения, им нужна частичка сопричастности.
— Твоя жизненная философия обогатилась как-то с опытом волонтерства?
— Мое мировоззрение поменялось. Когда я приезжал в родной город, то люди говорили, что я как-то резко изменился. Я был активным, любил пошалить, побуянить немного (без спиртных напитков!). У меня появились моральные ценности.
— Какой волонтерской помощью ты бы хотел больше заниматься?
— Хотелось бы все понемногу попробовать. Развиваться надо в каждом направлении.
— Волонтерство для молодого юного человека — это развлечение или труд?
— Это труд и ответственность. Потому что делать надо все с головой на плечах. С рассудком. Потому что это по-настоящему тяжело.
— Чем отличается специфика волонтерской работы в зоопарке?
— Нас научили как обращаться с животными, что можно делать и что нельзя. Основная наша задача — следить за посетителями. Чтобы не случилось никаких бед. Чтобы люди не старались кормить животных, особенно опасных, не лезли к ним в клетки. И волонтеры должны людей предостерегать. Ведь даже родители иногда бывают сами как дети. Начинают, например, совать руки в клетки.
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