Аурелио Де Лаурентис: «Всегда поддерживал Сарри, но он начал публично показывать свое неверие в клуб»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, почему Маурицио Сарри покинул пост главного тренера.

— Я всегда был очень вежлив с Маурицио Сарри, всегда поддерживал его, — цитирует президента Corierre dello Sport. — Но если у тренера есть контракт на два года, и он начинает публично говорить «не знаю, останусь ли я», «не знаю, сможет ли клуб удержать своих лучших игроков», «иногда нужно завершать историю, когда она хороша» — все это показывает недостаток терпения и веры в клуб. Маурицио так и не сказал мне, хочет ли он остаться. Если ты закрываешь дверь у меня перед носом, я не буду вмешиваться в твою работу, но только до определенного момента.