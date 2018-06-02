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Аурелио Де Лаурентис: «Всегда поддерживал Сарри, но он начал публично показывать свое неверие в клуб»
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Аурелио Де Лаурентис: «Всегда поддерживал Сарри, но он начал публично показывать свое неверие в клуб» 

Спорт-Экспресс 24 минуты назад
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, почему Маурицио Сарри покинул пост главного тренера.
— Я всегда был очень вежлив с Маурицио Сарри, всегда поддерживал его, — цитирует президента Corierre dello Sport. — Но если у тренера есть контракт на два года, и он начинает публично говорить «не знаю, останусь ли я», «не знаю, сможет ли клуб удержать своих лучших игроков», «иногда нужно завершать историю, когда она хороша» — все это показывает недостаток терпения и веры в клуб. Маурицио так и не сказал мне, хочет ли он остаться. Если ты закрываешь дверь у меня перед носом, я не буду вмешиваться в твою работу, но только до определенного момента.
Заменил специалиста на посту главного тренера «Наполи» Карло Анчелотти. При этом Сарри остался на контракте в неаполитанском клубе, из-за чего не смог договориться о работе с «Челси».
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