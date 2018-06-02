Лучшая загадка-дилемма для проверки мышления

Эта загадка давно волнует умы пользователей Сети. А вы умеете мыслить нестандартно?

Итак, собственно загадка:

Вы едете в своей машине в темную ночь. Вы проходите мимо автобусной остановки, и видите, что три человека ждут автобуса:

Старушка, которая выглядит так, будто вот-вот умрет.

Старый друг, который однажды спас тебе жизнь.

Идеальный мужчина (или) женщина, о которой/ом вы мечтали.

Кому из них вы бы предложили подвезти, зная, что в вашем автомобиле может быть только один пассажир?

Подумайте, прежде чем читать дальше. Это морально-этическая дилемма, которая когда-то даже использовалась, как часть заявления о приеме на работу.

Вы могли бы забрать старушку, потому что она умрет, и, таким образом, вы должны спасти ее в первую очередь. Вы могли бы взять старого друга, потому что он однажды спас вашу жизнь, и это был бы идеальный шанс вернуть ему долг. Или же выбрать мужчину/денщину мечты, которых можете больше никогда не встретить снова.

Кандидат, который был нанят (из 200 претендентов), не имел проблем с ответом. Мне понравился его ответ. Я мог бы использовать его когда-нибудь для собеседования.

Он просто ответил: «Я бы отдал ключи от машины моему старому другу и позволил ему отвезти даму в больницу. Я бы остался и ждал автобус с женщиной моей мечты»

Никогда не забывайте «мыслить нестандартно».