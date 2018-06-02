Джуна: как возник слух, что она лечила Брежнева

Экстрасенс Джуна Давиташвили стала известной гораздо раньше Аллана Чумака и Анатолия Кашпировского. Еще до Перестройки о ней ходили легенды, в частности, о том, что она лечила самого генсека Леонида Брежнева . Было ли это правдой?

«Наличие способностей»

Если верить тому, что она сама о себе рассказывала, Евгения Ювашевна Давиташвили (таково имя Джуны по паспорту) родилась в 1949 году в селе Урмия на Кубани. Предки ее по отцу и по матери были ассирийцами.

В книге «Слушаю свои руки» Джуна вспоминает: «Отец лежал разбитый радикулитом, и мама взяла меня за руки и поставила голыми ножками ему на спину. Моим пяткам вдруг стало так горячо, что я испугалась. А когда почувствовала, что мне уже не горячо стоять на спине отца, он весело сказал, что теперь все в порядке».

Окончив восемь классов школы, Джуна поехала в Ростов — учиться на киномеханика. После окончания кинотехникума ее направили по распределению на работу в Тбилиси. Но судьба сложилась так, что ей пришлось работать сначала официанткой в кафе, затем барменшей. А вскоре Джуна вышла замуж за молодого офицера Виктора Давиташвили.

Первой ее тбилисской пациенткой стала соседская девочка, страдавшая эпилепсией. У коллеги по работе Джуна сняла печеночные колики. Потом избавила знакомую своей подруги от уродующего ее лицо красного пятна, по непонятной причине появившегося на щеке девушки…

Решив, что для успешной помощи больным людям ей необходимо получить хотя бы минимум медицинских знаний, Джуна поступила в народный университет медицины, устроилась на работу медсестрой в железнодорожную больницу, потом работала спортивной массажисткой… Полученные навыки помогли разработать собственный метод лечебного воздействия — так называемого бесконтактного массажа.

С мужем они расстались. Джуна осталась вдвоем с маленьким сыном Вахтангом — Вахо. Правда, у нее всегда было много друзей. Они и посоветовали обратиться за признанием к «большим людям».

Первым из них стал профессор В. Н. Пушкин, известный психолог и исследователь парапсихологических феноменов. Проведя ряд экспериментов с Джуной, ученый составил следующее заключение (дело было в 1978 году):

«Исследование показало наличие у Давиташвили способностей, которые могут быть охарактеризованы как психоэнергетические. Эти способности проявляются в диагностировании состояния внутренних органов и систем организма, а также в восстановлении регуляции нарушенных функций. Особенно отчетливо эти способности обнаруживаются в процессе лечения различных заболеваний».

Джуна и Брежнев

Самый распространенный миф о Джуне гласит, что она лечила самого Леонида Ильича Брежнева и что именно ей удалось на несколько лет продлить его жизнь.

Говорили, что Джуну в 1980 году привезли в Москву специально, чтобы лечить дряхлеющего генсека. Есть еще версия. Якобы пригласил ее в столицу тогдашний руководитель Госплана Николай Байбаков — лечить его больную жену. По совпадению, жена Байбакова лежала в одной больнице с Аркадием Райкиным , поправлявшимся после инфаркта. Джуна быстро поставила артиста на ноги при помощи бесконтактного массажа. Как-то она пожаловалась сатирику, что ей не дают исцелять людей, называют шарлатанкой. Тогда Райкин лично обратился к Брежневу.

Что было дальше? Автор книги «Джуна» журналист Лев Колодный , лично знакомый с целительницей, вспоминает: «Она посещала дома высокопоставленных лиц в СССР… Ездил с ней на Смоленскую площадь, там ее встречали у служебного входа Министерства внешней торговли СССР и сопровождали в кабинет заместителя министра Юрия Брежнева , сына Леонида Ильича. Принимал Джуну министр МВД Николай Щелоков. На улицу Горького она отправлялась в многоэтажный дом, где жил Александров-Агентов, помощник по международным вопросам генерального секретаря ЦК КПСС ».

По свидетельству того же Колодного, в 1990 году вице-президент АН СССР Евгений Велихов рассказал, что было спущено распоряжение сверху, от самого генсека — изучать феномен Джуны. Директор Института радиотехники и электроники АН СССР академик Юрий Гуляев подтверждает эту версию: «Вызывает меня и Велихова Гурий Иванович Марчук. Он в то время был председателем Комитета по науке и технике и зампредом Совета министров СССР. Говорит нам, что у него состоялся разговор с Брежневым. Тот попросил разобраться с Джуной. Лечит она генсека или калечит?»

Колодный считает, что Брежнев по крайней мере встречался с Джуной. Но встречи эти держались в строгой тайне. Имеются лишь неофициальные свидетельства, например, того же Байбакова: «Вот кого Джуна лечила, так это Брежнева. Леонид Ильич как-то попросил меня, чтобы я ее привел к нему».

Звезда и смерть

В 1990 году Джуна организовала в Москве Международную академию альтернативных наук. Она была награждена Знаком изобретателя СССР за разработку новой технологии лечения гипертонии и вегетососудистой дистонии, так называемого «стимулятора Джуны».

Со временем она открыла в себе и другие таланты. Писала стихи и прозу, сочиняла музыку, рисовала прекрасные картины на духовно-космические темы.

Но ничто в этой жизни не дается просто так. Личная жизнь целительницы сложилась не слишком счастливо, она потеряла единственного сына, после кончины которого так и не смогла оправиться.

Джуна жила в арбатском особняке, который еще при советской власти был ей предоставлен в долгосрочную аренду, каждый день принимала там больных. Плата за прием покрывала только расходы на аренду, а кое с кого Джуна вообще не брала ни копейки. Зато в большинстве случаев от лечения действительно был результат. Об этом можно спросить пациентов знаменитой целительницы, с одним из которых лично знакома автор этой статьи.

Джуна умерла 8 июня 2015 года. Она была по нынешним меркам еще совсем не старой — очевидно, просто исчерпала свои жизненные силы, работая на износ, отдавая свою энергию людям, нуждавшимся в ее помощи.