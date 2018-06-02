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Диана Анкудинова: вокал — это моя жизнь
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Диана Анкудинова: вокал — это моя жизнь 

РИА Новости 2 часа назад
В МДЦ «Артек» прошёл финал международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая Волна-2018», на котором дети из разных стран мира боролись за победу. Медиаотряд лагеря «Хрустальный» взял интервью у победительницы конкурса в номинации «Приз зрительских симпатий» Дианы Анкудиновой, которая неделю назад стала победительницей проекта «Ты супер!».
— Диана, каково это — выступать на такой огромной сцене?
— Ощущения просто безумные! Эмоции переполняют, и это очень классно. Благодаря артековцам волнение потихоньку спало, и на сцене я чувствовала себя очень комфортно.
— Как проходила твоя подготовка к выступлениям?
— Она проходила у нас в отеле, где жили все конкурсанты. Репетиции проходили с утра до ночи. Мы всегда пели, тренировались, слушали друг друга, оценивали. Подготовка была очень жёсткой, но мы справились и все смогли.
Победительницей в номинации «Приз зрительских симпатий» конкурса «Новая волна» Диана АнкудиноваПобедительница в номинации «Приз зрительских симпатий» конкурса «Детская Новая волна-2018» Диана Анкудинова
— Почему ты решила выбрать именно эту песню?
— Потому что эта песня, как мне кажется, в моём исполнении хорошо звучит, и я очень люблю французский. Недавно я её пела на конкурсе «Ты супер», где заняла первое место. Видео этого выступления на YouTube набрало несколько миллионов просмотров, и я хотела показать артековцам, как я исполняю эту песню вживую.
— Жюри тебе поставило очень высокие оценки, а как бы ты оценила себя сама?
— Скажу честно, когда я выступаю, я вхожу в транс. Не помню, как я пела, поэтому не могу сейчас ничего сказать.
Победительницей в номинации «Приз зрительских симпатий» конкурса «Новая волна» Диана АнкудиноваПобедительница в номинации «Приз зрительских симпатий» конкурса «Детская Новая волна-2018» Диана Анкудинова
— На кого из исполнителей ты равняешься?
— Слушаю больше зарубежную музыку, и у меня нет фаворита, на которого я ровняюсь. Я слушаю Twenty One Pilotse, Sia, Ariana Grande и многих других исполнителей, и от каждой группы беру понемногу в своё творчество.
— Ты планируешь дальше связать свою жизнь с пением?
— Конечно! Творчество, вокал — это моя жизнь. Это то, что я умею лучше всего. Второе мое образование, наверное, будет актёрское мастерство, но вокал — это основное.
Победительницей в номинации «Приз зрительских симпатий» конкурса «Новая волна» Диана АнкудиноваПобедительница в номинации «Приз зрительских симпатий» конкурса «Детская Новая волна-2018» Диана Анкудинова
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