Пообедать с Уорреном Баффетом стоит $3,3 млн

Анонимный участник аукциона выкупил право на обед с американским предпринимателем Уорреном Баффеттом за $3,3 млн Сумма немалая, но и не самая крупная, в 2012 и в 2016 годах нашлись желающие заплатить $3,45 млн Всего Уоррен Баффет провел 19 аукционов. Деньги, заработанные на аукционах, идут в благотворительный фонд, который помогает бездомным в Сан-Франциско. За все время проведения таких аукционов было собрано более $26 млн Обычно обед проходит в нью-йоркском стейк-хаусе Smith and Wollensky. Кстати, ресторану тоже приходится платить за право покормить миллиардера и победителя аукциона — не меньше $10 тыс. Эти средства также идут в фонд.

Во время обеда можно общаться на любые темы и задавать миллиардеру любые вопросы, кроме тех, которые касаются его инвестиционных планов.