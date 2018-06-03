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Пообедать с Уорреном Баффетом стоит $3,3 млн
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Пообедать с Уорреном Баффетом стоит $3,3 млн 

Рамблер 42 минуты назад
Фото: Wikipedia
Анонимный участник аукциона выкупил право на обед с американским предпринимателем Уорреном Баффеттом за $3,3 млн  Сумма немалая, но и не самая крупная, в 2012 и в 2016 годах нашлись желающие заплатить $3,45 млн Всего Уоррен Баффет провел 19 аукционов. Деньги, заработанные на аукционах, идут в благотворительный фонд, который помогает бездомным в Сан-Франциско. За все время проведения таких аукционов было собрано более $26 млн  Обычно обед проходит в нью-йоркском стейк-хаусе Smith and Wollensky. Кстати, ресторану тоже приходится платить за право покормить миллиардера и победителя аукциона — не меньше $10 тыс. Эти средства также идут в фонд.
Во время обеда можно общаться на любые темы и задавать миллиардеру любые вопросы, кроме тех, которые касаются его инвестиционных планов.
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