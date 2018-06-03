Как живет жена самого богатого человека в мире

Маккензи и Джеф Безос вместе уже 24 года, и сейчас являются самой богатой семьей на планете, их состояние превышает 100 млрд долларов.

Они учились в одном университете, но познакомились, когда Маккензи пришла устраиваться на работу в ту же компанию, где работал Джефф. Первое собеседование было с ним.

Работали они в соседних кабинетах, и Маккензи признавалась, что ей приходилось постоянно слышать смех в Джеффа. Не влюбиться в него было невозможно. Через три месяца они уже были помолвлены, а еще через полгода поженились.

А на следующий год Джеф Безос основал собственную компанию Amazon , ставшую крупнейшим интернет-ритейлером.

Маккензи, которая с детства мечтала стать писательницей, начала работать у мужа бухгалтером. Это она предложила ему продавать книги через интернет. Затем ассортимент расширился до дисков с музыкой и фильмами, игрушек и одежды. А сейчас на Amazon можно купить примерно все.

Тем не менее писать Маккензи не бросила, даже когда в их семье появились дети. Чтобы успевать заниматься любимым делом, она вставала в 4.30 утра и писала до пробуждения детей, затем готовила им завтрак, развозила по школам и снова писала. Кстати, у Безосов четверо детей: трое мальчиков и приемная девочка из Китая.

В 2005 году вышла первая книга Маккензи Безос "Проверка Лютера Олбрайта", которую удостоили Американской книжной премии. Следующая книга — "Ловушки" — увидела свет только в 2013 году. Совмещать писательству и семью очень тяжело, по признанию Маккензи, особенно если на первое место всегда ставишь семью.

Сейчас Маккензи Безос работает над следующей книгой, руководит благотворительным фондом и все также продолжает заниматься семьей.