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Как живет жена самого богатого человека в мире
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Как живет жена самого богатого человека в мире 

Рамблер 3 часа назад
Фото: MacKenzie Tuttle Bezos / Facebook
Маккензи и Джеф Безос вместе уже 24 года, и сейчас являются самой богатой семьей на планете, их состояние превышает 100 млрд долларов.
Они учились в одном университете, но познакомились, когда Маккензи пришла устраиваться на работу в ту же компанию, где работал Джефф. Первое собеседование было с ним.
Работали они в соседних кабинетах, и Маккензи признавалась, что ей приходилось постоянно слышать смех в Джеффа. Не влюбиться в него было невозможно. Через три месяца они уже были помолвлены, а еще через полгода поженились.
А на следующий год Джеф Безос основал собственную компанию Amazon, ставшую крупнейшим интернет-ритейлером.
Маккензи, которая с детства мечтала стать писательницей, начала работать у мужа бухгалтером. Это она предложила ему продавать книги через интернет. Затем ассортимент расширился до дисков с музыкой и фильмами, игрушек и одежды. А сейчас на Amazon можно купить примерно все.
Тем не менее писать Маккензи не бросила, даже когда в их семье появились дети. Чтобы успевать заниматься любимым делом, она вставала в 4.30 утра и писала до пробуждения детей, затем готовила им завтрак, развозила по школам и снова писала. Кстати, у Безосов четверо детей: трое мальчиков и приемная девочка из Китая.
В 2005 году вышла первая книга Маккензи Безос "Проверка Лютера Олбрайта", которую удостоили Американской книжной премии. Следующая книга — "Ловушки" — увидела свет только в 2013 году. Совмещать писательству и семью очень тяжело, по признанию Маккензи, особенно если на первое место всегда ставишь семью.
Сейчас Маккензи Безос работает над следующей книгой, руководит благотворительным фондом и все также продолжает заниматься семьей.
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