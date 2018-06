«Операция бикини длится круглый год»

Московская студентка Александра смогла добиться стажировки в испанской компании, а потом осталась там работать и поселилась в Сарагосе. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует рассказ россиянки о жизни в Испании.

Я училась в МГТУ имени Баумана и до пятого курса вообще не была за границей. До тех пор, пока один из наших университетских преподавателей в начале пары не упомянул о каких-то хороших бауманцах, которые устроились на практику за рубежом по специальной программе, здорово там показали себя, и все из-за этого у них в жизни сложилось прекрасно. Никто особо не обратил на это внимания, а я подошла к нему после пары и спросила о той «чудо-программе».

Оказалось, что речь идет об организации IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience). Офис организации находился как раз рядом с университетом. Мы с подружками тут же пошли на разведку, посмотрели в специальной папочке офферы, подобрали те, к которым мы подходили по требованиям.

Процедура подачи заявки оказалась относительно простой: нужно было заполнить несколько анкет, написать мотивационное письмо и заплатить некоторое количество денег за организацию стажировки. Я искала вариант «на подольше», потому что уж очень хотелось успеть познакомиться с заграничной жизнью. Нашлась восьмимесячная стажировка в довольно крупной компании в городе Сарагоса.

После того как я получила приглашение со стороны работодателя, пришлось довольно много побегать, чтобы все устроить. Нужна была виза типа D (студенческая длительная), которую надо было запрашивать через генконсульство, специальная справка об отсутствии судимости, непременно с апостилем, и прочие переводы, страховки и собственно сам загранпаспорт. Почти невозможным казалось договориться со всеми в университете и в общежитии, потому что меня не хотели отпускать на восемь месяцев с очного отделения, настаивая на академе. Но в итоге не без трудностей удалось все уладить, и я поехала в Испанию.

Про город, в который я отправилась, толком ничего не знала. Прочитала название как «Зарагоза», поглядела фото в Google . Был небогатый набор ассоциаций, невесть откуда вообще почерпнутый: коррида, сиеста, «Дикий ангел» с Наталией Орейро , тут же почему-то мексиканские сомбреро. Все кругом говорили: «Едешь к горячим испанцам». По-испански, разумеется, вообще не говорила. В общем, для меня это была чистой воды авантюра.

Первые впечатления

Ребята из IAESTE организовали поездку вплоть до мелочей: когда я впервые приехала в город, меня уже ждала комната в съемной квартире, где жили еще два студента — немка и чех. В первый же вечер мне показали город, потом познакомили с другими участниками программы. На первых порах все казалось слишком благополучным, а после появились первые трудности.

После стажировки мне предложили работу в той же компании, и я согласилась. Мой работодатель взялся за оформление разрешения на работу, а я отправилась домой защищать диплом и учить язык. История с получением разрешения долгая и нудная, так что к моменту моего возвращения в Сарагосу все уже поразъехались. В итоге я оказалась в городе совсем одна. Полгода я только работала, учила язык и страшно тосковала. Коллеги на работе оказались чудесными, но намного старше меня, поэтому было очень одиноко. Через год я почувствовала себя увереннее, начала говорить свободнее, сменила квартиру, сдружилась с моими соседями, потом с их друзьями, ну а дальше все как-то устроилось само по себе.

Особенности испанцев

Испанцы очень радушные, открытые и тактильные. Здесь принято целоваться в обе щеки при встрече даже с незнакомым человеком. Помню, в первый день на новой работе пришлось поцеловаться со всем отделом, а это 25 человек, по два поцелуя каждый. Испанцы по какой-то причине считают себя непунктуальными. На самом деле все совсем наоборот, а в вопросах вождения они настоящие педанты. На улицах очень чисто, везде плитка, дома никто вообще не разувается — это мне особенно понравилось.

Во всех домах на окнах снаружи есть персианы — очень плотные жалюзи, которые устанавливаются снаружи окна и полностью затемняют помещение. По мнению самих испанцев, они критически важны, им их очень не хватает в других странах. Кроме того, в Сарагосе огромное количество любителей походов и скалолазания, ведь совсем рядом Пиренеи.

Мужчины здесь стараются держать себя в форме и не полнеть. Так называемая операция бикини в моем офисе длится круглый год: коллеги во время перерыва ограничиваются стаканчиком обезжиренного йогурта и яблоком. А один коллега вообще за весь рабочий день съедает два (!) грецких ореха.

Много вкусной еды

Здесь все очень вкусно. Хотя некоторые сочетания поначалу озадачивали. Вот, например, «каламар браво»: внушительных размеров булка, начиненная кольцами кальмара (вроде бы обжаренные, но без золотистой хрустящей корочки) и обильно политая майонезом с остренькой добавкой. Или любой бутерброд с тортильей: сама идея класть омлет с картошкой на хлеб мне казалась какой-то странной. Но вообще-то это все очень вкусно и пользуется популярностью. Хамон любят до блаженной радости. Местная версия оливье, названная «Русский салат», очень отличается от российской версии: из традиционного рецепта остались лишь картошка и майонез, а мясо заменено на консервированный тунец.

Молодежь, между прочим, предпочитает местную еду всякому фастфуду. С музыкой та же история. В моем городе на всех дискотеках всегда звучит реггетон. Под него, конечно, классно подвигать попой, но все-таки разнообразия не хватает. Дизайн в баре или кафе — дело совсем не первостепенное. Место может быть совсем непритязательным, но очень популярным, главное — еда и дешевое пиво. С транспортом проблем нет, коммунальные услуги вроде бы тоже вопросов не вызывают. Хотя газ, а вместе с ним и горячая вода обходятся довольно дорого. А еще у нас на кухне стоят четыре мусорных ведра, потому что мы занимаемся раздельным сбором мусора.

К счастью, мне пока не приходилось обращаться в местную поликлинику по серьезным вопросам. У меня на работе ежегодно проводится очень качественный медицинский осмотр прямо на территории компании. В прошлом году дополнительно проверяли зрение, приезжал дерматолог и проверял подозрительные родинки. У меня есть специальная медицинская пластиковая карточка, которой я пользуюсь, когда мне выписывают что-то по рецепту. С этой карточкой все лекарства в аптеках продаются со скидкой по умолчанию. Медикаменты, кстати, стоят очень недорого, если сравнивать с московскими ценами.

Местная доброта

Мне кажется, что местные жители очень толерантны к приезжим. К примеру, меня практически сразу принялись опекать все вокруг. В Испании принято часто собираться и проводить время в семейном кругу, а так как все мои знакомые знают, что в Испании у меня пока нет никого близкого, то приглашают на свои семейные праздничные обеды. Например, Рождество и праздник святой Пилар, который, кстати, совпадает с моим днем рождения, я провела с семьей моей новой подруги и соседки по квартире.

Когда мы с моими знакомыми обсуждаем Россию, то собеседники постарше сразу же выдают все, что им известно о Советском Союзе, а потом спрашивают, правильно ли они все знают. Мои ровесники, как правило, спрашивают про зарплаты, погоду и московские бары. Меня регулярно просят сравнить, какие парни все-таки лучше — русские или испанцы.

Мифы и стереотипы

Русские в представлении испанцев очень морозостойкие и любят и умеют пить алкоголь. Конечно, не без водки. Очень много раз я слышала в свой адрес: «Ты же русская, разве ты можешь мерзнуть!» Меня удивило, что многие мои знакомые пытались выучить русский язык. Почти все они говорят: «Мне было очень интересно, я начал учить, но это оказалось так сложно, что я бросил». Моя коллега Каролина читает по-русски и немного говорит. Слова «образование» и «обрезание» ей кажутся до смешного похожими. Ей очень нравятся русские futbolka и sdrasbui.

Что касается испанцев, то они, как и ожидалось, обожают футбол. Если нужно заполнить неловкую паузу, то разговоры о футболе здесь заходят лучше, чем о погоде. Когда началась тема с сепаратистами в Барселоне, то это, конечно, тоже стало темой номер один. Почти все мои знакомые дружно перестали покупать каталонские продукты в супермаркете в знак протеста. Кстати, меня поразило местное телевидение. Оно мне показалось сюрреалистичным. Очень много трешевых ток-шоу и передач типа «Джипси Квин». Такой же треш, как в украинских шоу, но еще и в блестках.

Планы на будущее

Я планирую остаться здесь еще на несколько лет. Бессрочный контракт, который я подписала, — своего рода достижение, потому что в стране уже несколько лет довольно высокий уровень безработицы. Мне бы хотелось научиться говорить на испанском как можно лучше и больше путешествовать по Европе. С моей карточкой резидента мне не нужна шенгенская виза, так что надо этим пользоваться!

Я, конечно, скучаю по моей семье и друзьям. Я скучаю по возможностям моего родного языка, по смешным словам, по всяким мелочам. Скучаю по некоторой русской еде, по гречке, например. Но, если честно, гречку здесь можно достать, с друзьями и семьей я на связи, а домой я летаю не так уж и редко.