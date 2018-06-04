Роза, одуванчик или кактус? Какой ты цветок по знаку Зодиака

Ты скромна, как незабудка, или вездесуща, как одуванчик? А может, горда, как орхидея, или колюча, как дикий шиповник? О том, какой цветок точнее всего отражает твою зодиакальную сущность, читай в нашем сегодняшнем гороскопе.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Ты — венерина мухоловка. Притягательна, своеобразна, стремительна, но хищна и опасна для тех, кто имеет для тебя «питательную ценность». Ты не упускаешь своих шансов, ловко ловя все, что может пригодиться. Иногда ты прикидываешься «невинной ромашкой», но твоя бьющая через край энергия тебя выдает, предупреждая, что ты не ждешь милости от природы, а вполне в состоянии обеспечить себя всем тем, что тебе необходимо для полноценного существования. Мужчины, попавшие в твои силки, рыпаются очень недолго.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Ты — герань. Можешь быть несколько «душноватой», но многие не представляют без тебя домашнего уюта. Ты полезна, умеешь лечить, используя то, чем наделила тебя природа, своей энергетикой очищаешь окружающее тебя пространство от негатива и заряжаешь позитивом всех, кто находится «в радиусе твоего действия». Твои «листья» и «соцветия» (речи, движения, наряды) элегантны, не вычурны, полны достоинства. Чем лучше за тобой «ухаживают», тем дольше ты «цветешь», сохраняя молодость, свежесть и свои уникальные качества.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Ты — одуванчик. Яркий, солнечный, вездесущий, то есть без труда пробирающийся на любые закрытые территории. Тебя бывает очень много, особенно если ты болтаешь без умолку, но окружающие в основном рады твоему обществу, так как ты ассоциируешься с началом лета и с праздниками. Однако ты непостоянна — как только тебе надоедает сиять для кого-то, ты резко меняешься и улетаешь по ветру искать лучшей доли и новые впечатления. А еще после тебя порой остаются «невыводимые пятна» на душе.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ты — незабудка. Скромная, нежная, не выставляющая свою персону напоказ, предпочитающая «произрастать» в тени и лучше всего чувствующая себя в окружении своего семейства. Ты неуместна в пышных парадных букетах, зато ассоциируешься с теплом и уютом, домом и вкусными посиделками на дачной веранде. Ты как та часть детства, которая не забывается, даже если вокруг полно роскошных «роз», в твоем обществе так приятно отдыхать после столкновения с агрессивными представителями «зодиакальной флоры».

Ты — роза. Мало кого оставляешь равнодушным, тебя многие любят, хотя шипы твоих высказываний и ранят, так как ты в гневе виртуозно выбираешь самые чувствительные точки и колешь туда, где больнее всего. Ты всегда парадна, скромность явно не входит в число твоих добродетелей, ты выделяешься с помощью нарядов, смеха, громких заявлений о своих бесчисленных талантах, способностях, возможностях. И при этом твое сердечко совершенно не выносит равнодушия — ты вянешь, если тебе не уделяют внимания, и болеешь от людской холодности.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ты — гладиолус. Вся сплошная геометрия, строго выверена в поступках и высказываниях, часто ассоциируешься со знаниями, со школой (ага, с Первым сентября), так как у тебя на все есть ответ, а если нет, ты зарываешься в книги и находишь его. Как правило, ты стройна, потому что вбираешь в себя только то, что полезно. Ты требуешь особого отношения — чтобы ты оставалась в круге чьего-то общения, даже твои «луковицы» (то есть твою память о каком-то человеке и твои добрые намерения), нужно чем-то подпитывать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ты — бальзаминовая недотрога. Нежна, хрупка и чувствительна. С тобой нужно обращаться с особой деликатностью, ты не переносишь грубых прикосновений, причем не только физических, но и тех, которые рождены чужими сплетнями в твой адрес, порицанием, критикой. Ты пуглива и чрезмерно стыдлива, ненавидишь принимать решения и часто ждешь, пока тебя к «разбрасыванию семян» (то есть к каким-то действиям) подтолкнет кто-то более решительный. И при этом ты не остаешься незамеченной.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ты — дикий шиповник. Привлекаешь тягучим ароматом флюидов, радуешь ярким «цветением», но тянуть к тебе ручки явно небезопасно: твои многочисленные шипы оставляют занозы, и нет, не в пальцах, а на сердце и в мозгах. Ты прекрасно защищаешь нежные и хрупкие лепестки своей души, раня тех, кто подошел слишком близко. Тобой лучше любоваться на расстоянии, ну или искать к тебе особый подход, например, использовать ежовые рукавицы: ты ценишь тех, кто умеет за себя постоять.

Ты — кактус. Ни на кого не похожа, но тем не менее тоже цветок. Твои колючки порой почти незаметны, и это вводит в заблуждение, заставляя считать, что ты безобидна; однако рядом с тобой нельзя расслабляться, одно неверное движение — и недальновидная жертва уязвлена жестокой шуткой или чрезмерно откровенной, болезненно точной и меткой характеристикой. А еще ты, регулярно забывая о том, что «девочка-девочка», редко радуешь своим «цветением», но, когда это происходит, взгляд от тебя не отвести.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ты — белая королевская лилия. Полная внутреннего достоинства, стремящаяся иметь все только самое лучшее, доминирующая над остальными окружающими тебя «цветами». Далеко не все тебя любят, так как твой «аромат» (в виде устойчивого и непреклонного мнения) забивает «запахи» менее целеустремленных и компетентных индивидов. Но те, кто тобой проникся, ни на что не променяют твою гордую красоту, стройность твоих суждений и умение раскрываться постепенно, шаг за шагом оказывая все большее и большее доверие.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ты — орхидея. Лучше всего «цветешь» на воле, поражаешь экзотичным видом и разнообразием проявлений характера, подходишь в друзья и в возлюбленные тем, кого не пугает твое гордое равнодушие и не заставляют сдаться трудности, сопряженные с «уходом» за тобой. Ты бываешь чрезмерно капризной, не любишь, когда тебя лишний раз трогают. Зато ты привлекательна, за тобой интересно наблюдать, особенно тогда, когда бутоны твоих идей сначала долго проклевываются и набирают силу, а потом расцветают пышным цветом.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ты — ландыш. Чистый, звонкий, трепетный, романтичный, но при этом достаточно стойкий к жизненным неурядицам и вывертам «погоды», создаваемой другими людьми. Ты часто кажешься невинной и наивной, но твой «корень», твой внутренний стержень крепко держит тебя, даже если это не заметно окружающим. Иногда от долгого общения с тобой может разболеться голова, но эта боль моментально забывается, и снова хочется вдыхать твой «аромат», любоваться твоим «цветением», ассоциирующимся с весной и радостью.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK