История чекиста, который работал на батьку Махно

Анархист Лев Задов-Зиньковский известен больше как Левка Задов. Он успел и повоевать в Красной Армии, и побыть правой рукой батьки Махно, и поработать на НКВД… Закончилась его бурная биография, как это нередко случалось с ему подобными, расстрелом.

Анархист из Юзовки

Родился Лев Николаевич Задов 11 апреля 1893 года в небольшой еврейской колонии Веселая неподалеку от поселка Юзовка Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. Настоящая фамилия его была Зодов. Окончив хедер, он устроился работать сначала на мельницу, потом на металлургический завод, где и примкнул к анархистам. Особенно ему удалось отличиться в грабежах и «экспроприациях». Анархисты грабили артели, железнодорожные кассы, почтовые конторы, а деньги пускали «на революционнное движение».

В 1913 году Задова арестовали и присудили к восьми годам каторги. Там анархист взял себе более благозвучный псевдоним — Зиньковский. После февральской революции 1917 года всем политзаключенным была объявлена амнистия. Попал под нее и Задов-Зиньковский. Вернувшись домой, он сразу же был избран местным рабочим депутатом. Когда к власти пришли большевики, Лев ушел добровольцем в Красную Армию, воевал под Царицыном. Его быстро повысили от обычного рядового до начальника бригады, но вскоре он дезертировал из армии и вернулся на Украину.

В армии Махно

Задов примкнул к повстанческой армии Нестора Махно, вскоре получив должность начальника контрразведки 1-го Донецкого корпуса. Фактически они грабили состоятельных людей под видом «контрибуции», а также боролись с другими армиями, например, деникинцами. Между тем, некоторые махновцы обвиняли Задова в неблагонадежности, утверждали, что он завербован ЧК, и даже требовали, чтобы Махно его расстрелял. От расправы Льва спасла симпатизировавшая ему жена Махно — Галина Кузьменко.

После разгрома Деникина в 1920 году Махно и его сподвижники были объявлены «врагами народа». Задов стал одним из спасителей Нестора Махно, спрятав его от большевиков в надежном убежище. Затем Лев вместе с братом Данилой, также махновцем, вернулись в родной Донбасс.

Им крупно повезло. Правительство большевиков решило привлечь махновцев на свою сторону, чтобы те помогли им разбить остатки армии Врангеля в Крыму. Так Лев Задов снова попал в Красную Армию, приняв участие в разгроме белого движения на полуострове.

Но летом 1921 года вместе с Махно и его оставшимися в живых немногочисленными соратниками Задов-Зиньковский бежал в Румынию. По пути они перебили отряд пограничников.

Карьера в ГПУ

Жизнь в эмиграции оказалась несладкой. Льву и его брату пришлось работать на сезонных работах, получая жалкие гроши. Но вскоре Задова завербовала румынская разведка — «сигуранца». Он вошел в диверсионную группу, которую в 1924 году забросили на территорию советской Украины. Однако, едва оказавшись по ту сторону границы, Задов тут же вместе с группой сдался советским властям. Полгода его допрашивали в ГПУ. И в конце концов решили предложить сотрудничество. Ведь у бывшего махновца был богатый опыт работы в разведке и контрразведке. Да и члены армии Махно были амнистированы еще в 1922 году.

Существует, впрочем, легенда о том, что Задову удалось договориться с сотрудниками харьковского ГПУ, раскрыв местонахождение клада, зарытого повстанцами армии Махно в Дибровском лесу. Так или иначе, его отправили в Одессу, где он боролся с бандами и террористическими группами.

Расстрелянный чекист

В августе 1937 года Задов, как и многие другие люди с сомнительным прошлым, был арестован по обвинению в шпионаже в пользу Румынии. Поскольку никаких доказательств его вины у НКВД не было, в ход пошли пытки. Только через год удалось выбить у Задова-Зиньковского признание в работе на иностранные спецслужбы. 25 сентября 1938 года его расстреляли. Та же участь постигла и брата Данилу, который также работал на НКВД, только в Тирасполе.

Любопытно, что Лев Задов-Зиньковский фигурирует в романе Алексея Толстого «Хождение по мукам». Причем выступает там жестоким палачом, исполняющим самые кровавые поручения Махно. «Я — Лева Задов, со мной шутить не надо», — говорит этот герой.

В 1990 году Лев Николаевич Задов-Зиньковский был посмертно реабилитирован как безвинно пострадавший в застенках НКВД. Но его деятельность во время Гражданской войны не так уж хорошо известна.

Сын Задова — полковник Вадим Львович Зиньковский — впоследствии написал автобиографическую книгу о своем отце «Правда о Зиньковском-Задове Льве Николаевиче — анархисте, чекисте», пытаясь обелить его образ в глазах современников.