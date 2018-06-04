Тест: какой вы друг

«Если друг оказался вдруг»… помните эти строки? Все мы хотим иметь верных и надежных друзей, с которыми можно и пуд соли съесть, и ночи напролет гулять, и самым сокровенным делиться…

И это вполне обоснованно. Ведь дружба является одним из главных отношений в жизни людей. С самого раннего детства мы учимся заводить друзей. У кого-то это получается легко, кому-то это дается сложнее. Позже одни очень дорожат старыми отношениями и практически не заводят новые, другие же с легкостью общаются с людьми и друзей у них «вагон и маленькая тележка».

Но на самом ли деле всех их можно назвать словом «друг»? И насколько вы сами являетесь тем самым настоящим другом для своих знакомых? И, самое главное, какой вы друг?