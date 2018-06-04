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Кто на Руси считался вырожденцем
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Кто на Руси считался вырожденцем 

Кириллица 11 минут назад
Фото: Кириллица
Сейчас слово «вырожденец» имеет откровенно негативную окраску и означает человека, имеющего те или иные моральные или физические уродства, в результате которых просто не способен произвести на свет здоровое потомство.
В словарях синонимов можно найти такие соответствия этому понятию, как «выродок», «дегенерат» и даже «декадент».

Королевские вырожденцы

Даже по этому синонимическому ряду понятно, что в разное время и при разных исторических обстоятельствах слову «вырожденец» придавались несколько различные значения. В одних ситуациях под ним подразумевался человек с физическими уродствами, которые обычно передаются по наследству в результате кровосмесительных браков.
Такие были приняты во многих королевских и царских династиях, начиная со времен Древнего Египта. Яркий тому пример — история Клеопатры IV, правившей в Египте во втором веке до н.э. и бывшей замужем за своим родным братом Птолемеем IX Лафусом. Подобные ситуации встречались сплошь и рядом в древнем мире и позднее, в королевских семействах средневековой Европы, когда цари женились если не на родных сестрах, то на двоюродных точно.
Делалось все это ради сохранения чистоты крови и передачи права престолонаследования внутри семьи. В результате частых близкородственных браков потомки здоровых основателей таких генеалогических линий накапливали все больше генетических дефектов и постепенно вырождались. Дети-вырожденцы теряли способность не только править, но и иметь жизнеспособное потомство.

Кого называли вырожденцами на Руси

Изначально на Руси слово «вырожденец» не имело присущего ему современного отрицательного значения и обозначало всего лишь потомка смешанных брачных союзов с представителями другой нации. Например, вырожденцем назывался далекий потомок еврея, который жил несколько поколений назад, женился на русской и все его дети тоже впоследствии стали сочетаться браками с русскими.
Так постепенно процент еврейской крови у каждого последующего поколения все больше уменьшался. Со временем четвертое или пятое поколение могло иметь лишь какую-то 1/8 или 1/10 часть еврейской крови своего прапрадеда. По древнерусским понятиям эти потомки были вырожденцами, поскольку в их лице выродилась еврейская линия предка.
Поскольку для многих народов Средневековья и более раннего времени сохранение своей национальной идентичности было чуть ли не делом чести, то отношение к вырожденцам было несколько пренебрежительным как к людям, утратившим таковую. Со временем это отношение трансформировалось к откровенное презрение и даже брезгливость. Понятие получило более широкое значение, в результате чего вырожденцами стали называть уродов, людей с признаками дегенеративных наследственных заболеваний и вообще разного рода отбросов общества.
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