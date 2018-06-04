Мужские прически, которые ненавидят женщины

Запомни: есть стильные прически, а есть смешные. И это не одно и то же. Многие парни часто копируют стрижки любимых спортсменов, актеров, музыкантов или киногероев. Но то, что выглядит круто в кино, не всегда является таковым в жизни. Если ты, конечно, не хочешь слышать в след плохо скрываемый смех. Мы собрали для тебя несколько видов мужских причесок, которые женщины оценивают низко по шкале привлекательности.

1. Ходячее обрезание

Пилот «Формулы-1» команды Ferrari Себастьян Феттель в начале этого сезона предстал перед зрителями со своей новой стрижкой. Что стряслось с четырёхкратным чемпионом мира, трудно понять. Такое ощущение, что его стилист за что-то очень зол на гонщика. И очень сильно, потому что на трассе принято привлекать внимание победой, а не своим нелепым видом. Обычно Феттелю удавалось первое. В любом случае девушки ставят этой прическе знак минус.

2. Профессор на пенсии

Нет ничего смешного, когда мужчина лысеет. Но молодым парням, таким как актер Александр Скарсгард (парень на фото), крайне не рекомендуется носить профессорскую залысину да еще пытаться ее скрыть зачесыванием оставшихся волос. Лучше в таком случае побриться наголо. К счастью, Скарсгард примерил на себя этот образ только из-за съемок в сериале The Hummingbird Project (фильм пока не имеет российского названия).

3. Кислотный пони

Даже песня Boss со своим громким названием не спасает рэпера Lil Pump от нелепости его вида. Прическа музыканта напоминает что-то среднее между «Хищником» и My Little Pony. И когда классический образ американского рэпера успел превратиться вот в это? В общем, девушки такой стиль не одобряют. Сказывается нам, что многие рэперы старой школы тоже.

4. Одинокая макушка

Одна из самых популярных причесок сезона 2015/16, особенно среди спортсменов. Это не самая плохая прическа, и женщины воспринимали ее лояльно. Но до поры до времени. В какой-то момент ее популярность зашла так далеко, что парни с выбритыми боками и оставленной макушкой напоминали какую-то армию клонированных солдат. Но мы не находимся в сюжете антиутопии, хотя, возможно, даже там женщины бы такой выбор не одобрили.

5. Верховный диктатор

Сухой регламент, железная дисциплина и чтобы все боялись — вот, наверное, о чем думал Ким Чен Ын , выбирая стиль своей прически. Если ты не собираешься развивать ядерную программу в своей стране и угрожать этим всему миру, то мы советуем воздержаться от подобного образа. Стремительно уходящие вверх волосы с четкой фиксацией вызывают ассоциацию с короной. Женщины, конечно, принцев любят, но это явно перебор.

6. Хвост милого пони

Не то чтобы ты собирался так стричься. Но если вдруг придет в голову такая идея, знай, что это будет провал. Не позволяй ему случиться и не повторяй ошибок Шайа Лабаф. С нас хватило и третьей части «Трансформеров».

7. Длинная симметрия

Это прическа не так плоха, особенно если ты Джаред Лето или пробуешься на главную роль в новую экранизацию «Властелина колец». Просто обычно девушкам не нравятся парни, у которых волосы красивее, чем у них.

8. Афрокосички

Ну это же очевидно! Если ты не толкаешь крэк, не записываешь новый рэп-альбом и не участвуешь в войне против Западного побережья, то заплетать афрокосички нет смысла. Даже Дэвид Бекхэм в них смотрится несколько нелепо.

9. Республиканский стиль

Знаешь, какой человек с волосами все равно выглядит как лысый? Все верно: мы говорим про нынешнего президента Америки. Трамп, конечно, мужик крутой, миллиардер, лидер сверхдержавы, но его прическа — стихийное бедствие. Нет ничего хуже, когда порывы ветра формируют твою укладку. И особенно если у тебя на голове хаос, хотя на улице штиль.

10. Плац

Возможно, у этой прически есть другое наименование, но мы ее так назвали по двум причинам: 1) она является частью военных образов в кино; 2) ее верх такой же плоский, как плац на военной базе. Можешь сделать себе такую укладку, чтобы выглядеть грозным. Или смешным. Неважно — девушек это в любом случае не привлечет.

11. Послание для своих

Мы очень не советуем тебе выбривать на своей голове какие-либо символы или знаки. Социальный или иной протест, который ты хочешь показать таким образом, скажет о тебе только одно: знакомиться с девушками ты явно не собираешься.

12. Все в одном или WTF Зак Эфрон всегда был не прочь поэкспериментировать с прическами. Но после съемок новых «Спасателей Малибу» актера что-то понесло и он не захотел расставаться с образом смазливого серфера. В общем, так себе выбор для тебя, особенно если ты не дружишь с сексуальными красотками в красных купальниках.

13. Классический горшок

Три вещи приходят женщинам на ум, когда они видят парней с такой прической: 1) у него нет денег на нормальную стрижку; 2) он все еще живет с мамой, и она указывает ему, как стричься; 3) он большой поклонник Lego.

14. Залежи нефти

В наше время крайне не круто выглядят отполированные до блеска волосы, зализанные назад. Если, конечно, ты не член итальянской мафии, прибывший к нам из 30-х. Или не подражатель Стивена Сигала . Но даже в этих случаях комплиментов от женщин не жди.

15. Кокаиновые дорожки

Если ты еще не слышал, выбритые полосы на голове давно уже не считаются стильными. Даже наоборот. Поэтому посмотри на фото Роналду, поприветствуй начало 00-х и сразу же попрощайся.

16. Привет из 90-х от Ника Картера

Эта прическа потеряла свою актуальность еще в конце 90-х. Когда-то ее любили прилежные школьники, про которых думали, что они станут подающими надежды юристами или спортсменами. Но это время прошло. Поэтому женщины, которые считают ее привлекательной, находятся уже на пороге 50 лет.

17. Маллет

Если вдруг ты не знал или забыл, маллет — это тип прически, в которой волосы относительно короткие сверху и по бокам, но длинные сзади. Если это не вынужденная роль в кино или не шоу-пародия на эстраду 80-х, то перед женщинами с такой прической лучше не показываться. 20 вопросов, которые мужчины не должны задавать женщинам