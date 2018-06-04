Он отправился в поход со своей подругой. Но никогда не ожидал, что она скажет это, когда он проснется!

Парень и девушка пошли в поход. После хорошего ужина и бутылки вина, они легли спать. Спустя несколько часов Джессика просыпается и подталкивает спящего парня.

«Дэйв, посмотри на небо и скажи, что ты видишь?»

«Я вижу миллионы и миллионы звезд, дорогая», — отвечает Дэйв.

«И какой из этого следует вывод?»

Дейв задумался на минуту.

«Ну, астрономически, это говорит мне, что есть миллионы галактик и потенциально миллиарды планет. Астрологически, я заметил, что Сатурн находится в созвездии Льва. Учитывая расположение звезд, я делаю вывод, что сейчас примерно три с четвертью. Метеорологически, я подозреваю, что у нас будет завтра прекрасный день. Теологически, я вижу, что Бог всемогущ, и что мы — маленькая и незначительная часть Вселенной. О чем это говорит тебе, Джессика?»

Джессика на мгновение замолчала: «Дэйв, ты идиот! Кто-то украл нашу палатку!»