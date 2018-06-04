Ещё
Он отправился в поход со своей подругой. Но никогда не ожидал, что она скажет это, когда он проснется!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Он отправился в поход со своей подругой. Но никогда не ожидал, что она скажет это, когда он проснется! 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
Парень и девушка пошли в поход. После хорошего ужина и бутылки вина, они легли спать. Спустя несколько часов Джессика просыпается и подталкивает спящего парня.
«Дэйв, посмотри на небо и скажи, что ты видишь?»
«Я вижу миллионы и миллионы звезд, дорогая», — отвечает Дэйв.
«И какой из этого следует вывод?»
Дейв задумался на минуту.
«Ну, астрономически, это говорит мне, что есть миллионы галактик и потенциально миллиарды планет. Астрологически, я заметил, что Сатурн находится в созвездии Льва. Учитывая расположение звезд, я делаю вывод, что сейчас примерно три с четвертью. Метеорологически, я подозреваю, что у нас будет завтра прекрасный день. Теологически, я вижу, что Бог всемогущ, и что мы — маленькая и незначительная часть Вселенной. О чем это говорит тебе, Джессика?»
Джессика на мгновение замолчала: «Дэйв, ты идиот! Кто-то украл нашу палатку!»
Карельские вести: последние новости
Это лучшая загадка-дилемма для проверки мышления! А что бы сделал ты? 10 причин, почему килограммы не уходят, даже если ты почти не ешь Муж приходит домой пьяный и не в своем уме. Но, когда он проснулся, то был просто в шоке!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученый предсказал конец света в этом году94
Тест: насколько велик ваш словарный запас99
За что Патриса Лумумбу растворили в кислоте204
Неизвестные подробности дела Чикатило127
Чем русские солдаты лучше американских26
Видео
01:38
На Марсе снова обнаружили таинственный объект
Безумный мир
03:35
Возле Аляски обнаружили подводную пирамиду
Безумный мир
03:09
Неопознанный объект приземлился в горах Италии
Безумный мир
05:14
Самые радиоактивные места на Земле
Места
10:13
Хокинг предсказал человечеству катастрофы
Безумный мир
04:43
Практики, которые используют спецслужбы
Безумный мир
04:46
Немыслимые города, найденные под водой
Места
00:47
Как живет жена самого богатого человека в мире
Люди
04:31
Странные тайны, которые наконец-то разгаданы
Безумный мир
06:58
За что Патриса Лумумбу растворили в кислоте
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение