Пользователи вспомнили самые глубокие диалоги в играх

Участники форума ResetEra решили вспомнить самые «глубокие» диалоги в играх, которые запали им в душу на долгие годы. Обсуждение начал пользователь Toolifercle — ему запомнился монолог Оперной певицы во второй кампании NieR: Automata.

Не переходите за красную границу, если боитесь даже малейших спойлеров

Давным-давно старая машина сказала мне кое-что: «Любви можно добиться благодаря красоте».

Но что такое «красота»?

После изучения старого мира я наконец-то поняла.

Красота — это красивая кожа.

Красота — это стильные аксессуары.

Красота — это выглядеть лучше всего.

Я стану красивой. Сделаю это для него.

Почти вся сцена — это чёрный экран и слова. Насколько разработчики могут быть ленивыми, правда? Но сочетание этого чёрного экрана с этими словами и звуками печати усиливает эффект печальной красоты этой сцены.

Toolifercle

Другие участники форума подхватили идею и начали вспоминать свои любимые сцены со «смыслом». Много внимания досталось технотриллеру Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, который не стеснялся заводить продолжительные диалоги с игроком на совершенно разные темы.

Вся Metal Gear Solid 2.

BadWolf

В Metal Gear Solid 2 достаточно глубоких высказываний. Если начать вслушиваться в бессмыслицу полковника Кэмпбелла, то начнёшь верить его словам.

rahji

Вся сюжетная линия Metal Gear Solid 2.

Menitta

В эпоху пост-правды Metal Gear Solid 2 стала бесспорно актуальной (Патриоты были правы).

Musubi

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty

Не обошли вниманием и классику Square Soft.

«Империя — зло. Но не ВСЕ её жители!» — Final Fantasy VI. Всё ещё актуально.

KayMote

«Попытка навязать честность этому бесчестному миру может сломить тебя. Берегись этого» — Chrono Cross говорит всё, как оно есть.

Skab

Chrono Cross

Некоторые же вспомнили Silent Hill 3.

«Ты видишь их монстрами?»

Возможно, это высказывание не настолько глубокое, однако я был впечатлён. Одна из немногих вещей, которые мне понравились в Silent Hill 3.

KosmonavtTomas

Помимо правдивых предсказаний MGS2 о социальных сетях и интернете, я вспомнил, что эта цитата по-настоящему захватила меня. Так много интерпретаций, все одинаково хороши.

Dust

Вспомнили и ссору Джоэла и Элли из The Last of Us, где девочка сбежала от своего подопечного, несмотря на огромный риск быть убитой и подвергнуть опасности выживание всего человечества.

Всегда любил эту сцену. Простая и короткая, но осмысленная и сильная, особенно с безупречными актёрской работой и режиссурой, а также изумительной подготовкой к этому моменту.

nib95

Великолепная актёрская игра помогает идеально донести строчки сценария до игрока.

Mr. Phellps

Единственно верный ответ в этом обсуждении — настолько хорошая сцена.

silva1991

Но вспоминали и другие произведения. Например, The Stanley Parable.

«Ох, что случилось, Стэнли? Дело в том, что ты понятия не имеешь, куда идёшь, или не знаешь, чем ты должен заниматься? Или ты предполагал, что нечто в комнате сможет отключить таймер?

Только взгляни на себя, бегаешь от кнопки к кнопке, от экрана к экрану, нажимая на всё в этой комнате. Эти пронумерованные кнопки! Нет! Эти разноцветные! А может быть эта большая красная кнопка?! Или эта дверь! ВСЁ! ЧТО-НИБУДЬ! Что-то тут обязательно спасёт тебя! С чего ты это взял, Стэнли?

Думаешь, эту игру можно пройти, победить в ней, решить её? Ты хотя бы понимаешь, зачем построено это место? Стэнли, тебя ждёт разочарование. У меня для тебя спойлер: этот таймер не удерживает какой-то катаклизм. Он просто отсчитывает время до твоей смерти. Вместо просмотра ролика ты всё ещё управляешь собой из-за моего желания. Я хочу, чтобы ты наблюдал за каждым мгновением своей беспомощности, за твоим унижением. Это не испытание. Это трагедия. Ты хочешь управлять этим миром — это нормально. Но прежде я его уничтожу, чтобы тебе это не удалось», — Диктор, The Stanley Parable.

Exist 2 Inspire

The Stanley Parable

Не забыли и о первом полноценном диалоге с Властелином из первой Mass Effect. Тогда Шепард и его соратники начинают осознавать масштаб надвигающейся трагедии.

Не перестаю удивляться, как люди продолжают хвалить Mass Effect 2, когда именно в ней была испорчена вся суть Жнецов.

Adamska

При этом Mass Effect 2 всё ещё великолепная игра, однако соглашусь, Жнецы были испорчены.

Mass Effect 1: «Мы вечность. Высшая точка эволюции и жизни. Пред нами вы ничто. Ваше вымирание неминуемо. Мы — конец всего».

Mass Effect 2 и 3: «Дружище, мы умрём, если ты будешь стрелять нам в глаза».

Ravelle

Кто-то вспомнил и о размышлениях Куклы из Bloodborne.

Охотники рассказали мне о церкви. О богах и их любви. Но… любят ли боги свои творения? Я — Кукла, — которую создали вы, люди. Вы когда-нибудь задумывались о любви ко мне? Я, конечно же, люблю вас. Ведь вы меня создали такой?

Кукла, Bloodborne

Bloodborne