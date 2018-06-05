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Тест: какой бьюти-образ на выпускной тебе подойдет — эпатаж, классика, а может, гранж?
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Тест: какой бьюти-образ на выпускной тебе подойдет — эпатаж, классика, а может, гранж? 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Вот и наступает та долгожданная пора, когда нужно прощаться со школой. Экзамены сданы, учебники закрыты. А готов ли твой образ на выпускной? Если ты никак не можешь справиться с дилеммой выбора, то наш тест спешит тебе на помощь.
После того как мысли о ЕГЭ и страх за результаты экзаменов немного отступают, девушки начинают переживать за свой образ на выпускной. Главное — помнить, что любимые одноклассники запомнят тебя именно по этому светскому мероприятию. Уверены, что тебе бы не хотелось ударить в грязь лицом перед всей параллелью.
В арсенале бьюти-баров существует огромное количество уже готовых и проверенных образов, и с каждым годом фантазия визажистов разыгрывается с новой силой. Но просто выбрать первое понравившееся фото и сказать: «Я хочу так», — не самый верный способ. А как же твои индивидуальность, характер и стиль?
Отвечай честно на все вопросы нашего теста и узнаешь, какие макияж и прическа подойдут именно тебе. Кстати, если школу ты давно окончила, но тебе все еще интересно, какой образ стоило выбрать для выпускного вечера, то этот тест тоже для тебя!
А еще мы подготовили для тебя видеоурок, чтобы ты самостоятельно смогла создать сногсшибательный вечерний макияж для знаменательного события.
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Текст: Татьяна Горшкова
Фото: Shutterstock
Видео: Ксенья Боенкова
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