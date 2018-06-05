Кто обокрал первую в СССР дрессировщицу львов

Ирина Бугримова навсегда останется в истории самым первым в СССР укротителем львов. В то время заработная плата у артистов подобного уровня была довольно высокой. Как оказалось, воры об этом были прекрасно осведомлены, поэтому и решили ограбить именно квартиру Бугримовой.

Достаток

Ирина Николаевна Бугримова появилась на свет в 1910 году на Украине. Ее отец служил ветеринарным врачом. От него Ира и унаследовала любовь к животным. Именно Бугримова станет впоследствии первой дрессировщицей львов в Советском Союзе. Несколько лет ее подопечными будут три льва, которых укротительница назовет Гай, Юлий и Цезарь. Несмотря на отсутствие опыта, она добьется больших успехов и всесоюзной славы на этом поприще.

Кроме того, что Ирина Николаевна получала совсем немаленькую заработную плату, она объездила с гастролями полмира. В те годы заграница была для простых советских граждан другой планетой, на которой могли побывать только избранные. Таким образом жила Бугримова в достатке. В какой-то момент она даже наняла для себя личного шофера по имени Николай.

Новогоднее ограбление

В декабре 1981 года к квартире Ирины Бугримовой подошли двое молодых мужчин. Они принесли с собой елку и торт в коробке. Но явились они вовсе не для того, чтобы поздравить дрессировщицу с Новым годом. К тому же самой Бугримовой в тот момент дома не было, и преступники об этом знали. Они взломали замок и вынесли все, что представляло в их глазах хоть какую-то ценность: технику, украшения и даже кое-что из одежды.

По Москве поползли слухи о том, что у знаменитой укротительницы украли уникальную коллекцию ювелирных изделий и что причастна к преступлению сама Галина Брежнева . Дочь Генсека обожала бриллианты, впрочем, как и ее знакомый Борис Буряце, который вращался в криминальной среде. Однако эти пересуды оказались ложью. Да и информация о несметных сокровищах Бугримовой тоже не подтвердилась.

Злопамятный шофер

Сыщики сработали оперативно. Вскоре были задержаны те самые мужчины, которые приходили к дрессировщице накануне Нового года. Выяснилось, что на квартиру их навел знакомый по имени Николай, который когда-то служил у Бугримовой водителем. Укротительница уволила его, а тот, видимо, не смог простить ей потерю тепленького местечка.

Ирина Николаевна скончалась в 2001 году в возрасте 90 лет. Никаких особенных богатств после себя она не оставила. Сгорела даже дача, которую дрессировщица в свое время приобрела по случаю. Кроме того, артистка потеряла деньги, вложив их в одну из финансовых пирамид, которые в 1990-е годы были весьма распространены и от действий которых пострадали многие россияне.