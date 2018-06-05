За что раскороновали последнюю женщину-вора в законе

История знает немного женщин, которых короновали как воровок в законе. Одной из таких авторитетов была красавица Аглая Демидова. В местах лишения свободы она провела в общей сложности 12 лет. Демидовой было суждено стать последней воровкой в законе.

Год рождения Аглаи Михайловны Демидовой доподлинно неизвестен. Еще в подростковом возрасте она начала «специализироваться» на воровстве. Первый срок отсидела в колонии для несовершеннолетних, за которым последовали еще три отсидки — уже в тюрьмах и колониях строгого режима.

Хотя в основном Аглая грабила квартиры и магазины, не брезговала она и карманными кражами. Они-то и стали причиной ее последнего ареста. На «Крестьянском рынке» в Москве воровку взяли с поличным. Помог в этом сотрудник милиции, работавший под прикрытием. За эту кражу Демидова была осуждена на 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима

Жизнь на зоне

Попав в колонию, Аглая Демидова установила в бараке жизнь по понятиям. Она собрала группу верных ей людей — так называемую семью, состоявшую из блатных. В «семье» царили взаимопомощь и поддержка. Члены этой группы делили между собой поровну отобранное у других. Поскольку Аглае Демидовой пришлось устанавливать свой авторитет в бараке силой, потеснив в правах проститутку Верку Корму, та затаила обиду и выискивала момент для мести. Вскоре подвернулся подходящий случай.

Преступная «королева» задумала побег, для осуществления которого ей было необходимо попасть в районную больницу. С этой целью Аглая вступила в интимные отношения с начальником санитарной части доктором Залевским. Также она дала ему взятку в виде золотых сережек. Корыстный врач помог ей, написав историю псевдоболезни.

Верка Корма выследила воровку в момент интимной встречи с начальником санчасти и донесла администрации о неуставных отношениях Демидовой с доктором. Однако скандал замяли, а дело о липовой болезни уничтожили. Но Верка не успокоилась и написала маляву другим ворам в законе.

Воровской сходняк постановил убить Демидову. Основанием для такого вердикта было непреложное правило закона воров: тесный контакт с «лепилой» (медработником) — то же самое, что сотрудничество с «красными», представителями силовых структур.

Для того чтобы другим было неповадно входить в контакт с властями, воры придумали Аглае самое унизительное наказание: проститутка должна была убить воровку собственноручно. Это был беспрецедентный случай, ведь таким постановлением воровской суд чести, по сути, раскороновал Аглаю Демидову. В соответствии с воровскими понятиями коронованного авторитета имеет право убить лишь тот, кто стоит с ним на одной ступени, то есть вора может убить только вор, а жрицы любви — каста, которая сродни «мужикам» в мужской колонии и считается ниже блатных, не говоря уже о ворах.

Первое убийство — последняя капля

Когда Верка Корма пыталась задушить Аглаю, одна из девушек, входящих в состав зековской «семьи» Демидовой, заступилась за авторитетную воровку. Остро заточенным ножом она одним ударом убила Корму. В тот момент в барак ворвалась охрана. Демидова схватила старшую надзирательницу и стала бить ее головой об стену. Воровку прикладами отогнали от охранницы, но было поздно — надзирательница скончалась. Это было первое убийство, совершенное Аглаей Демидовой.

Побег

За убийство с отягчающими обстоятельствами раскоронованной воровке грозила высшая мера наказания — расстрел. Суд был назначен в поселке Таежный. Туда Аглаю конвоировали два охранника. По дороге они остановились покурить. Один из охранников решил вступить в интимную связь с Демидовой и повел ее в лес.

Существует несколько версий произошедших дальше событий. Так, по версии писателя Варлама Шаламова , которую он высказал в одной из своих книг, Аглая схватила автомат и убила конвоира. По другой версии, во время прелюдии женщина вонзила цыганскую иглу в шею охранника, попав в сонную артерию.

Обе версии сомнительны. Выстрелы из автомата слышны на большом расстоянии, и второй охранник услышал бы их и прибежал. А смерть от прокола сонной артерии не наступает мгновенно, и подвергшийся нападению мужчина обязательно поднял бы шум. Как бы то ни было, но заключенной удалось бежать, а список ее преступлений пополнился еще одним убийством.

Смерть Аглаи Демидовой

По утверждению Шаламова, правоохранителям удалось задержать Демидову через двое суток. Дальше был суд. Другие источники рассказывают о том, что Аглая с геологами добралась до Москвы и пришла к Тимофею — своему сожителю, вору по прозвищу Жиган. Он знал, что его возлюбленная вступила на зоне в интимную связь с доктором.

Одно из правил уголовного мира гласит: женщина вора не должна заниматься любовью с другими мужчинами, даже если это сделано ради свободы или спасения жизни. Подобные проступки в воровской среде не прощают.

Оскорбленный, потерявший доверие к Аглае Жиган не смог стерпеть обиду и зарезал воровку. Позже воровской мир на одной сходок постановил: «Никогда больше женщин не короновать!»