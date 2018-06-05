Анна Семенович: когда я стану мамой, я об этом расскажу

Илья Легостаев оказался у двери певицы, вокруг жизни которой всегда царил повышенный ажиотаж. Именно поэтому к журналистам она относится с осторожностью. Одна из самых ярких российских поп-див Анна Семенович все-таки открыла дверь нашей съемочной группе и рассказала, почему никто не знает, как выглядит ее любимый мужчина и собирается ли она родить ребенка. Ответы из первых уст — узнайте в программе «Достучаться до звезды».

— Недавно было проанонсировано произведение, которое ты пишешь сама. Расскажи об этом, пожалуйста! Что это будет?

Анна Семенович: У меня давно родилась идея написать роман. Но я хотела сделать его не просто любовной историей, и не просто своей биографией. Мне хотелось, чтобы там была художественная эзотерика. Потому что я и сама читаю эзотерику: так, например, пишет Ричард Бах . Такие книги очень помогают понять нечто важное про свою жизнь, если у тебя проблемы в семье, или на работе, или в личной жизни. Я всегда мечтала написать нечто подобное. Я к этому шла около 20 лет: оно зрело, зрело, и тут у меня родился сценарий. Буквально на днях я встречалась с редактором, мы уже сделали синопсис, описали все подробности и теперь осталась все это проработать. Работа кипит, и я думаю что осенью будет премьера моей книги.

— Ты знаешь, есть квартиры, в которых очень сложно найти место гостям. Они настолько сделаны под хозяина, под его покой, что сложно представить там какие-то шумные вечеринки. В твоём случае это так?

А. С. : Ты знаешь, у меня не проходит никаких вечеринок, потому что я считаю, что квартира — это не тусовочное место. Она нужна для того, чтобы здесь отдыхать. Конечно, ко мне приходит в гости мой любимый мужчина, и я к нему прихожу в гости. Мы здесь как-то обитаем, но гостей я приглашаю редко. Этого практически никогда не бывает. Я даже, честно говоря, немножечко раздражаюсь, когда чужие люди оказываются у меня дома. Меня это напрягает. Потому что у меня такая активная жизнь, такое количество людей проходит ежедневно перед моими глазами, что мне нужно просто закрыться и помолчать. И это — моя крепость, где я просто могу себе позволить побыть одна. Поэтому я не люблю домашние съемки, я очень редко к себе пускаю кого-то. С тобой-то всё понятно. Мы с тобой дружим столько лет, поэтому я тебя пригласила. Но вообще-то я это делаю редко. Надо же что-то иметь для себя в этой жизни!

— То есть о том, что кто-то сюда может еще и переехать, речи нет?

А. С. : Нет, это женская квартира. Когда я буду выходить замуж, эта квартира останется моей. А я перееду к любимому человеку, или мы будем приобретать совместное жилье. Но здесь вряд ли кто-то появится. Это только моя квартира. Я очень хочу дочку, и думаю, что дочке я, наверное, потом оставлю эту квартиру.

— О твоих любимых мужчинах пишут все газеты. И, тем не менее, ты никого никогда не показываешь. Во всяком случае, я не помню, чтобы у тебя были совместные светские дефиле с кем-то, выходы на премьеры, на вечеринки и на другие мероприятия. Ты не показываешь никого, кто близко рядом с тобой.

А. С. : Да, любимого мужчину я не показываю, потому что я считаю, что этого не нужно делать. Это был мой выбор стать публичным человеком. Это моя профессия, и на самом деле это очень большой труд. Это не каждый выдержит. А мой мужчина совершенно не публичный человек. Он не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу, и почему я должна подвергать его этому прессу со стороны прессы, людей и так далее? Он этого не хочет.

Конечно, если бы он сказал: «Пойдем, засветимся», — тогда я бы, наверное, взяла его с собой. А так, если человек не хочет, то я уважаю его решение. Я уважала и своих мужчин в прошлом, и того, кто сейчас со мной. Я делаю так, как комфортно моему молодому человеку, поскольку не каждый все это выдержит.

— В отношениях с сильным полом у тебя наверняка возникали такие ситуации, что мужчина говорил: бросай всю эту суету, давай займемся семьей, тишиной, покоем и так далее. Такие отношения, такие предложения для тебя возможны, или ты вообще подобного не принимаешь?

А. С. : Да, часто такое бывает. Вы, мужчины, удивительные создания! Вы знакомитесь с женщиной публичной, которая сама зарабатывает деньги, которая делает свой бизнес, которая самодостаточна. Такая женщина привлекает мужчину. Но когда проходит какое-то время, мужчина пытается эту известную девушку, которая всю жизнь работала, посадить дома, чтобы она сидела в четырех стенах, была только его и никуда не ходила! Я считаю, что так поступают слабые мужчины. И так не произойдет, пока я сама не решу, что хватит, пора закончить заниматься шоу-бизнесом, может быть, пора заняться чем-нибудь другим, завести детей, остановиться, остепениться… На самом деле, я очень сильный человек, и пока я не приму такое решение, мне бесполезно что-либо навязывать. Скорее, мужчина уйдет из моей жизни, чем из моей жизни уйдёт моя работа.

— Твоя творческая карьера делится на несколько этапов. Ты начала с коллективов, а потом стала совершенно самостоятельной творческой личностью. Я слышал, что во время первых съемок в сериале ты получила совет начать отдельную творческую карьеру. Правда это или нет?

А. С. : Ты знаешь, нет. К тому времени, когда снимался тот сериал, я уже ушла из коллектива и была самостоятельной творческой единицей. Это был колоссальный опыт для меня, потому что очень активно пошла моя кинокарьера. Потом была главная роль в фильме «Гитлер капут» с Пашей Деревянко, «Укрощение строптивых», то есть крупные полнометражные фильмы, которые были большими интересными работами. И совсем недавно я снялась в новом фильме Дмитрия Астрахана «Жизнь после жизни». Я и Александр Домогаров сыграли там главные роли. Надеюсь, что к Новому году уже будет премьера. Мне это очень нравится, я очень горжусь этой работой.

— И все же, кто тебе помог уйти из группы «Блестящие»? Коллектив — это всё же стабильность, это какое-то понятное будущее. Почему ты рассталась с ним? У тебя были сомнения, что, может быть, не нужно, сложится — не сложится?

А. С. : Ты знаешь, сомнения всегда есть у каждого человека. Когда ты принимаешь какое-то решение, то всегда есть сомнения. Но я тебе хочу сказать, что я в тот момент настолько устала! Мне было уже очень тяжело. Хотя, конечно, это было очень страшно. Ведь мы, люди, вообще такие: осели где-то, и сидим. Может быть, уже и несчастливы давно в этой работе или с этим человеком, но мы всё равно сидим. Уже одно место пригрелось на насиженном месте, и куда, и зачем двигаться дальше?

А я очень ценю эту жизнь, очень люблю её и хочу жить счастливо. Чтобы каждый мой день доставлял удовольствие, чтобы моя новая работа доставляла удовольствие, чтобы мой мужчина доставлял мне удовольствие, Я никогда не буду жить с мужчиной, которого уже не люблю. Я всегда имею смелость посмотреть ему в глаза и сказать: «прости, но так произошло». Это касается и работы. Конечно, мне очень повезло, что когда я вышла из «Блестящих», мне сразу подвернулся сериал, на котором я могла зарабатывать деньги. Это такой прекрасный опыт!

А сразу после сериала ко мне вернулось моё фигурное катание! И я попала на пять лет в «Ледниковый период», где тоже была возможность зарабатывать деньги. И это мне приносило удовольствие: то, что я не доделала в спорте, то, чего меня лишили тогда мои травмы, я смогла доделать в шоу-бизнесе. Я безумно благодарна всем своим периодом жизни, и без группы «Блестящие» я, наверное, не стала бы так известна и популярна.

— А вот скажи, от девушек, которым хоть чуть-чуть за 20, сразу ждут, что им обязательно нужно выйти замуж и обязательно нужно рожать. Я понимаю, что вокруг тебя всё это уже годами концентрируется. Как ты относишься к вопросам замужества и детей? Это для тебя вопросы приоритета, очень важные для тебя вопросы, или в твоей жизни есть более захватывающие и серьёзные вещи? Те, которые не позволяют об этом думать и менять под это свою жизнь?

А. С. : Я вообще категорически против того, чтобы рожать в 20 лет. Я считаю, что женщина должна хоть чуть-чуть понять этот мир! Ну что она может объяснить ребёнку в 20 лет? Я только сейчас начинаю для этого созревать, я только сейчас осознаю, что мне действительно хотелось бы иметь ребенка. Поэтому в какой-то момент, конечно, это случится. Естественно, я буду этому безумно рада. И если я стану мамой, то, может быть, какой-то период жизни я не буду так активно заниматься карьерой. Конечно, я не могу тебе сказать, какой я буду мамой, потому что я этого ещё не испытала. И для меня даже невозможно это представить. Может быть, я вообще сойду с ума и скажу:« всё, не хочу вообще работать, буду только воспитывать своего ребёнка». Может быть, и так. Пока я не стала мамой, я тебе не могу ответить на этот вопрос. Но как только я стану мамой, я тебе об этом расскажу!

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