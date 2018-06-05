Француз поплыл через весь Тихий океан

Французский пловец Бен Лекомт начал заплыв через весь Тихий океан, в рамках которого он планирует пересечь Большое тихоокеанское мусорное пятно. Об этом сообщает агентство AFP.

Спортсмен стартовал утром во вторник, 5 июня, в японском городе Теси. Его цель — финишировать в Сан-Франциско, который расположен в восьми тысячах километров. Лекомт планирует плыть по восемь часов в день и пройти дистанцию за 180 суток. Если ему удастся осуществить задуманное, то он станет первым в истории человеком, проплывшим Тихий океан.

Во время заплыва Лекомта будет сопровождать команда на яхте. Своей акцией француз хочет привлечь внимание к проблеме засорения океанов.

50-летний Лекомт проживает в США. В 19989 году он проплыл Атлантический океан — дистанцию в шесть тысяч километров он преодолел за 73 дня.

Большое тихоокеанское мусорное пятно — скопление мусора в Северной части Тихого океана. Из-за океанических течений отходы, которые попадают в воду с земли и с кораблей, скапливаются в этой области и не уходят дальше. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports, площадь пятна составляет около 1,6 миллиона квадратных километров.