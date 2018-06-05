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Француз поплыл через весь Тихий океан
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Француз поплыл через весь Тихий океан 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Французский пловец Бен Лекомт начал заплыв через весь Тихий океан, в рамках которого он планирует пересечь Большое тихоокеанское мусорное пятно. Об этом сообщает агентство AFP.
Спортсмен стартовал утром во вторник, 5 июня, в японском городе Теси. Его цель — финишировать в Сан-Франциско, который расположен в восьми тысячах километров. Лекомт планирует плыть по восемь часов в день и пройти дистанцию за 180 суток. Если ему удастся осуществить задуманное, то он станет первым в истории человеком, проплывшим Тихий океан.
Во время заплыва Лекомта будет сопровождать команда на яхте. Своей акцией француз хочет привлечь внимание к проблеме засорения океанов.
50-летний Лекомт проживает в США. В 19989 году он проплыл Атлантический океан — дистанцию в шесть тысяч километров он преодолел за 73 дня.
Большое тихоокеанское мусорное пятно — скопление мусора в Северной части Тихого океана. Из-за океанических течений отходы, которые попадают в воду с земли и с кораблей, скапливаются в этой области и не уходят дальше. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports, площадь пятна составляет около 1,6 миллиона квадратных километров.
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