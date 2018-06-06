Спал в театре и спорил с тещей: Пушкин в Москве

В день рождения главного русского поэта mos.ru проводит ревизию адресов, связанных с его именем. Узнаем, где Александр Сергеевич родился, читал свои произведения первым слушателям, танцевал, женился и был счастлив.

Пушкина по праву считают своим в Санкт-Петербурге — с городом на Неве связана его юность, проведенная в Царскосельском лицее, сотрудничество с местными литературными журналами, создание ключевых произведений, наконец, последняя дуэль на Черной речке. Но родился, вырос, начал писать стихи, а позже встретил главную любовь своей жизни Наталью Гончарову , венчался с ней и провел первые годы супружеской жизни он именно здесь, в Москве.

В честь дня рождения Пушкина предлагаем настроиться на лирический лад и пройтись по местам, где разворачивались самые интересные события его жизни.

Главная загадка: место рождения

Перекресток Малой Почтовой улицы и Госпитального переулка

Начнем с самого начала — с места, где 6 июня 1799 года появился на свет мальчик, которому будет суждено перевернуть представления современников о стихосложении и легко, будто играя, заложить основы современного русского литературного языка. Адрес дома, где родился Пушкин, долгое время был загадкой для его биографов. Сам поэт относился к этому вопросу несколько легкомысленно — например, утверждал, что родился на Молчановке. Это не может быть правдой: из дома на Большой Молчановке он 12-летним отбыл из Москвы в Царское Село, но известно, что семья Пушкиных много переезжала и с момента рождения Александра до его 12-летия успела сменить по меньшей мере 10 адресов.

В 1879 году в журнале «Русская старина» было опубликовано жизнеописание Александра Сергеевича. В нем приводилась выписка из архива церкви, где его крестили. Согласно справке, родился он в доме коллежского регистратора Ивана Скворцова . Тогда адрес дома был ошибочно определен как Немецкая улица (сейчас — Бауманская), 57. На доме была помещена памятная табличка. Позже ошибку исправили советские пушкиноведы — в 1927 году табличку перенесли на здание школы, расположенной по адресу: Бауманская улица, дом 40. Школа № 353 до сих пор носит имя поэта, однако родился Пушкин все-таки не здесь. Чтобы побывать на месте дома, где в 1799 году жили Пушкины, отправляйтесь на перекресток Малой Почтовой улицы и Госпитального переулка. Дом коллежского регистратора Скворцова, конечно, не сохранился — сгорел в пожаре 1812 года.

Самых честных правил: дом дяди поэта

Старая Басманная улица, дом 36

Считается, что именно Василий Львович Пушкин научил маленького Александра Сергеевича писать стихи. Так это было или нет, сейчас установить довольно сложно. Но в том, что дядя повлиял на взгляды племянника на современную литературу, можно не сомневаться. Именно он способствовал тому, чтобы юный Александр был принят в престижный Царскосельский лицей, где его талант заметил «старик Державин».

Еще в лицейские времена (обучение длилось шесть лет) Александр Пушкин был принят в общество «Арзамас» , выступавшее против архаики и напыщенности в современной литературе. Дядя и племянник состояли в «Арзамасе» оба — Василий Львович был одним из самых старших его членов.

Дом дяди на Старой Басманной был одним из любимых мест поэта. Именно сюда он нанес свой первый визит, вернувшись в Москву после Михайловской ссылки в 1826 году.

6 июня 2013 года в особняке Василия Пушкина открылся дом-музей. В нем воссозданы интерьеры передней, залы, столовой, кабинета и комнаты «Опасный сосед», посвященной горячей полемике «Арзамаса» с обществом «Беседа любителей русского слова», ратовавшим за сохранение идеалов классицизма. «Опасный сосед» — название фривольной поэмы Василия Львовича, пародирующей классический жанр путешествия: ее герои едут не из Петербурга в Москву, например, а из Москвы в некий бордель на окраине. Столкнувшись с ужасающими сценами разврата, главный герой бежит прочь от куртизанок и опасного соседа, сподвигшего на поход. В зале «Опасный сосед» в Доме-музее Василия Пушкина можно увидеть портреты членов «Арзамаса» и «Беседы…» и издания их произведений.

Я помню чудное мгновенье: первая встреча с Натальей Гончаровой

Тверская улица, дом 22

Зима 1828 года стала одной из самых теплых в жизни Пушкина. На одном из балов в доме танцмейстера Йогеля он, почти 30-летний, встретился с Натальей Гончаровой. Ей тогда было 16, она была хороша собой, строга и очень серьезна. На горячие признания поэта юная красавица отвечать не спешила, хотя Пушкин получил официальное разрешение ее семьи навещать ее дома. Он, как пишут в своих воспоминаниях его друзья, тогда твердо решил распрощаться с холостой жизнью, полной мимолетных увлечений, и мечтал о создании семейного очага.

Родители возлюбленной Пушкина имели на этот счет свое мнение, и, когда он попросил руки Гончаровой, ее мать уклончиво ответила, что та еще слишком молода для замужества. Тем не менее он не отступил и ухаживал за Гончаровой три года, пока не получил благословения. В эти три года влюбленные часто ссорились. Во время одной слишком затянувшейся размолвки Пушкин даже объявил, что стихи «Я помню чудное мгновенье…», написанные им Гончаровой, в действительности были посвящены другой женщине. Впрочем, все ссоры закончились к 1831 году, когда счастливый жених повел возлюбленную под венец.

Дом танцмейстера Йогеля не сохранился. Но романтическую прогулку по Тверской в память об этой встрече можно совершить и сегодня. А потом свернуть на Тверской бульвар, где любил гулять Пушкин, и дойти до церкви Вознесения в Сторожах у Никитских ворот, где 18 февраля 1831 года Наталья Гончарова стала женой поэта.

Лиловые обои и знаменитые обеды: дом, где Пушкин был очень счастлив

Улица Новый Арбат, дом 53

В здании, где сегодня находится Мемориальная квартира А. С. Пушкина, чуть больше ста лет назад прошли самые счастливые месяцы его жизни. В эту квартиру в пять комнат, наспех нанятую менее чем за месяц до свадьбы, Пушкин привез свою Наталью. Также в распоряжении новобрачных оказались кухня, антресоли, конюшня и каретный сарай.

Современники поэта, всю зиму и весну 1831 года наносившие визиты семье, с удивлением записывали в дневниках свои впечатления — такой квартиру Пушкина они не представляли. Уютное жилище с модными лиловыми бархатными обоями с набивным цветочным узором, полное книг, притягивало всех, как магнит. Пушкины давали обеды, славившиеся по всей Москве, он читал стихи, она была мила и очаровательна, и оба были как два голубка — на этом сходились все гости. «Всем казалось странно, что у Пушкина, который жил все по трактирам, такое вдруг завелось хозяйство», — писал в своих воспоминаниях сенатор Александр Булгаков.

Пушкин и Гончарова планировали жить в этой квартире долго, однако провели в ней всего три месяца — с февраля по май. Пришлось уехать, потому что поэт страшно поссорился с тещей, слишком рьяно вмешивавшейся в его семейную жизнь. На лето супруги сняли дачу в родном для поэта Царском Селе, а потом обосновались в Петербурге.

Театры: Большой и Малый

Театральная площадь

В Большом театре Пушкин впервые побывал после возвращения из Михайловской ссылки в 1826 году. В тот день давали комедию «Аристофан». Спектакль поэту понравился, и он стал частым гостем театра. На сцене Большого шли первые постановки его «Кавказского пленника», «Руслана и Людмилы» и других произведений. В любимый театр он приводит и Евгения Онегина в первой главе одноименного романа. Тот приходит на балет Шарля Луи Дидло с тогдашней примой Большого Авдотьей Истоминой, которая «блистательна, полувоздушна, смычку волшебному послушна». Но ни хореография Дидло, ни балерина (кстати, любимица Пушкина) внимания Онегина не удостаиваются — он опаздывает, «идет меж кресел по ногам, двойной лорнет, скосясь, наводит на ложи незнакомых дам», в общем, ведет себя вызывающе.

К слову, сам Пушкин не всегда был образцовым зрителем. Например, в 1832 году он посетил Малый театр, в котором гастролировала некая французская труппа. Свои впечатления он коротко описал в письме жене так: «…чуть не заснул от скуки и усталости».

Дом графини из «Пиковой дамы». Точнее, его прототип

Улица Большая Дмитровка, дом 7/5

По этому адресу в пушкинские времена никакая графиня не проживала — это был комплекс доходных домов генеральши Глебовой-Стрешневой. В одном из них жил страстный карточный игрок и шулер, по свидетельству современников, Василий Огонь-Догановский. Пушкин, известный своей азартностью, частенько сидел за зеленым сукном у Огонь-Догановского и в 1830 году проиграл ему огромные деньги — 25 тысяч рублей. Уплатить долг чести он не мог и был вынужден просить победителя об отсрочке. Тот милостиво согласился. Возможно, в благодарность за это Пушкин спустя несколько лет вывел Огонь-Догановского среди персонажей «Пиковой дамы» под именем Чекалинского, с которым садится за свою последнюю игру Германн.

Дом Глебовой-Стрешневой, в котором собиралось лихое карточное общество, Пушкин использовал как прототип дома графини-картежницы, сыгравшей злую шутку с главным героем. Кстати, роковая комбинация «тройка — семерка — туз» после выхода повести, мгновенно ставшей популярной, ушла в народ. Пушкин позже писал в дневнике: «Моя „Пиковая дама“ в большой моде. Игроки понтируют (ставят. — Прим. mos.ru) на тройку, семерку, туза».

Памятник нерукотворный: Пушкин после смерти

Тверская улица

Кстати, Большая Дмитровка, на которой стоят дома Глебовой-Стрешневой, в 1937 году, к столетию со дня смерти поэта, была переименована в Пушкинскую улицу. 1930-е годы в СССР вообще были отмечены огромным интересом к Пушкину, его образ реактуализировали, искали в его вольнолюбивой лирике близость советской идеологии и старательно отделяли поэта от «буржуазного контекста» времени, в которое он жил.

Апогеем событий юбилейного, 1937 года стало 10 февраля. В день смерти Пушкина площадь наполнилась тысячами людей, собравшихся почтить память поэта, которого к тому моменту с глубоким пафосом называли «национальным поэтом всех народов СССР». Главным событием митинга стало обновление надписи на постаменте памятника: на нее была возвращена надпись «Что в мой жестокий век восславил я свободу» — строка из стихотворения «Памятник».