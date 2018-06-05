3 знаменитые актрисы — о том, как принять своё тело

Актриса не раз признавалась, что далеко не всегда была на сто процентов в себе уверена. «Но с каждым годом комплексов у меня становилось все меньше, вот честно! Хотя, по идее, наверное, должно быть наоборот! — смеётся Дженнифер. — Просто в какой-то момент я начала понимать, что совершенно неважно, что обо мне думают окружающие. Мне хорошо, я счастлива — ну и какая тогда разница, что у меня целлюлит?»

Кристи Тарлингтон

Как и любая модель, патологически боялась каждого своего дня рождения. «Да, мол, годы идут, а я старею! Сейчас даже смешно вспоминать, — говорит Тарлингтон. — Чем старше я становлюсь, тем больше люблю себя и своё тело. Мне только сейчас кажется, что я становлюсь… собой. И это круто!»

Вот уж у кого точно все в порядке с самоиронией: обладательница премии «Оскар» не будет голодать ради того, чтобы кому-то понравиться. Эмоций на эту тему Лоуренс даже не скрывает: «Ой, да пошли они все со своим общественным мнением! Хочу пиццу — значит, буду пиццу». Дженнифер, аплодируем стоя!