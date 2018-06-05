Чек-лист: 11 признаков, что ты не думаешь о своей безопасности

Личная безопасность постепенно становится самым важным вопросом для каждого человека, но больше всего этим должны быть обеспокоены именно женщины. И даже если ты до сих пор думаешь, что сможешь избежать любой конфликтной ситуации, тебе все же нужно предпринимать серьезные меры предосторожности. Сверься с этим чек-листом, чтобы узнать, насколько грамотно ты подходишь к вопросам своей безопасности.

1. Ловишь такси, а не вызываешь Убер

Разбойные нападения в такси, к сожалению, не редкость — только за 2015 год к административной ответственности были привлечены больше 50 тысяч граждан, а множество уголовных дел подробно освещались в прессе. Но если пристально вглядеться в цифры, легко отметить тот факт, что поездка с лицензированным водителем гораздо безопаснее, чем попытка поймать машину с обочины. Каждый сотрудник Яндекс. Такси, Uber, Gett или любого другого сервиса такси проходит предварительную проверку кадровыми агентствами. На работу не принимаются люди с судимостями или задолженностями перед государством, что минимизирует риск поехать с отпетым мошенником. Кроме того, в случае возникновения спорного инцидента, рейтинг водителя в приложении снижается, а значит, частые нарушители личного пространства очень быстро выпадают из системы. Конечно, вызванный водитель все же менее безопасен, чем использование каршеринга или просьбы подвезти к твоим близким, но даже в случае нападения полиция легко найдет преступника.

2. Раскрываешь инфу в соцсетях о своей квартире и заработке

Во всем, что ты сообщаешь людям в интернете и не только избранным подписчикам, стоит проявлять осторожность. Старайся использовать псевдоним при общении, не раскрывай конфиденциальную информацию вроде домашнего адреса или номера телефона и попроси членов семьи поступать так же. Внимательнее относись к ссылкам, по которым переходишь, — ты можешь попасть на фишинговые ресурсы, позволяющие злоумышленникам узнать о тебе любую информацию, вплоть до того, сколько времени ты проводишь в собственной квартире и как часто используешь кредитную карту. Если ты до сих пор любишь отмечать на Foursquare или в твиттере, где ты находишься, — попробуй использовать приложение уже перед самым уходом, а не по прибытии. Также избегай обновлений соцсетей во время отпуска, ведь это простой способ дать миру понять, что твой дом свободен. После вооруженного ограбления в Париже даже Ким Кардашьян призывает поменьше демонстрировать свое богатство в соцсетях и сама отказывается от публичного ношения драгоценных изделий.

3. Не держишь при себе перцовый баллончик или шокер

Если же у тебя нет возможности ездить на машине, лампочки в подъезде давно разбиты, а путь с работы проходит через темный сквер — имеет смысл задуматься о приобретении небольшого средства для защиты. Стоимость газового баллончика варьируется от 400 до 900 рублей, электрошокера — от 2 до 4 рублей, возможность уйти целой и невредимой от преступника — бесценно.

4. Не настроила кнопки экстренного вызова на гаджетах

Даже если телефон уже стал едва ли не продолжением твоей руки, в экстренной ситуации будет некогда гуглить, как вызвать помощь. В некоторых моделях экстренные вызовы запрограммированы на кнопки выключения, в некоторых — вовсе отсутствуют, так что стоит заранее ознакомиться с работой этой функции. Кроме того, у различных мобильных операторов разные номера для вызова, например, у МТС , Мегафона и Теле2 вызов полиции осуществляется по номеру 020, у Билайна — 002.

5. Не знаешь даже элементарных приемов самообороны

Ситуация была бы проще, если бы в школах девочкам проводили мастер-классы о том, как отбиться от насильника, но к сожалению, все приходится осваивать самой. Используй наше руководство или обучающие уроки на Ютубе, чтобы выучить несколько действенных приемов. Можешь даже договориться с подругами, попробовать некоторые методы — разумеется, медленно и без больших усилий, чтобы учесть свои слабые зоны. По возможности посети уроки самообороны, чтобы иметь практику работы с настоящими нападениями в реалистичных сценариях. Помни и то, что классические боевые искусства тебе вряд ли помогут при криминальном нападении.

6. Находясь в баре, не следишь за алкоголем

Речь идет не только о том, что стоит обращать внимание на количество выпитого, следует также понаблюдать за тем, как именно бармен готовит твой коктейль. Не оставляй свой бокал без присмотра — так в него легко могут добавить снотворное или наркотическое вещество, которое ослабит твою бдительность. Старайся выбирать вино вместо напитков из нескольких ингредиентов — у самого бармена будет меньше возможности добавить что-то незаконное во время смешивания.

7. Не тренируешься бегать

У тебя гораздо больше шансов погибнуть или получить серьезную травму, если ты пойдешь за нападающим, куда он скажет, или попытаешься дать серьезный отпор. Убегай, кричи о помощи, можешь даже разбить что-то неподалеку, чтобы привлечь внимание. Если у тебя требуют сумку — бросай ее в одну сторону, начиная бег в другую. Статистика ясно показывает, что твои шансы на выживание гораздо выше, если ты начнешь сопротивляться. У тебя будет всего один шанс, так что сосредоточься на том, чтобы резко и внезапно нанести удар в голову или пах, а затем бежать.

8. Позволяешь незнакомцам тебя провожать

Если ты спрашиваешь человека, в каком направлении тебе стоит идти, чтобы попасть на определенную улицу, не позволяй ему тебя провожать на место. Насильник легко может привести тебя туда, где твой крик останется незамеченным, так что выжди паузу и подожди, пока незнакомец пройдет по своим делам.

9. Ходишь по плохо освещенным улицам

Вечером стоит избегать коротких дорог, пролегающих через дворы, свалки, кладбища, пустыри, плохо освещенные улицы, а также участки, поросшие лесом или плотным кустарником. Пусть твой маршрут станет длиннее, но постарайся выбрать дорогу через людные места. А в темных и плохо освещенных кварталах старайся идти по середине улицы. Вечером откажись от использования наушников — так можно пропустить звук приближения человека или предупреждающий сигнал.

10. Не сообщаешь своим близким, где находишься

По данным службы «Лиза Алерт», если прошло больше трех часов с момента исчезновения человека, шансы его найти целым и невредимым снижаются по экспоненте. Этого можно избежать, если регулярно сообщать своим близким, где именно ты находишься и куда собираешься направиться. Когда направляешься на свидание, нет ничего проще, чем сообщить подруге адрес кафе, имя парня и договориться о времени, когда вы должны связаться позже. Простая мера предосторожности может уберечь тебя как от реального насилия, так и от невинного, но плохого свидания.

11. Собираешься на ЧМ Если ты живешь в городе, который принимает ближайший чемпионат мира по футболу, ситуация с твоей безопасностью сложнее, чем кажется. С одной стороны, на улицах будет патрулировать гораздо больше сотрудников полиции, чем обычно. С другой — в городах-хозяевах на время проведения чемпионата запрещено использовать любой вид оружия — даже в виде газового баллончика или шокера. Кроме того, в большой толпе легко стать жертвой грабителя, так что следи за тем, чтобы в твоей сумке не было ценных предметов, а также на этот период откажись от ношения ювелирных изделий.