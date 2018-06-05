Починка обуви и погоня за НЛО: хобби знаменитостей

Благодаря любимому занятию человек может самовыразиться и реализоваться. Даже звезды могут иметь хобби, несмотря на напряженный график, а некоторые из любимых занятий знаменитостей могут показаться странными и даже сумасшедшими.

Николас Кейдж

Актер обожает коллекционировать необычные предметы, например, у него имеется дом с привидениями, а также знаменитость хранит череп динозавра и у него даже жил домашний осьминог. Кроме того, на кладбище в пределах Нового Орлеана находится гробница в форме пирамиды, принадлежащая ему. Кейдж любит мотоциклы, которых у него 30 единиц, а еще у знаменитости имеется почти десяток Rolls-Royce.

Джордж Клуни

Отвечая на разнообразные вопросы своих фанатов в 2014 году, актер признался, что в свободное от работы время перевоплощается в сапожника. Он любит чинить обувь, и это дело приносит ему удовольствие.

Дрейк

Рэпер предпочитает в свои выходные поиграть в баскетбол, а также активно следит за новостями указанного вида спорта. Дрейк водит дружбу со многими баскетболистами и на регулярной основе посещает игры.

Джеймс Франко

Актер живет насыщенной жизнью, в частности, он опубликовал сразу несколько коротких рассказов, срежиссировал две короткометражные ленты, а также у звезды экранов имеется лицензия на полеты. Помимо основной занятости, он преподает некоторые предметы в университетах.

Норман Ридус

Актер начал коллекционировать грудные импланты после того, как одна из его фанаток отправила свой в качестве подарка. В итоге Ридус приобрел пару для первого грудного импланта и отметил, что хотел бы получать больше подобных вещей.

Том Делонг

Сооснователь музыкальной группы Blink-182 Том Делонг в последние годы сильно увлекся уфологией, поэтому в 2017 его называли «Искателем НЛО года». Помимо инопланетян и музыки его интересует продюсирование фильмов.

Мэрилин Мэнсон

Певец является ярким поклонником абсента, поэтому он приготовил собственный вариант напитка, решив назвать его Мэнсентом. Также он вдохновляется сериалом «Ганнибал» при украшении своего дома, поскольку в его интерьере присутствуют картина, созданная серийным маньяком, газовая канистра времен Холокоста, а также странное чучело рыбы, имеющее рога и куриные лапы.