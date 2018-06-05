Как стать лучшей версией себя

Ты когда-нибудь задумывался, к чему на самом деле стремишься? Не в том смысле, чего ты хочешь, а то, что действительно станет результатом твоих действий. Ведь большинство людей считает пределом своих стремлений рядовую жизнь современного человека. Счастье для них — это иметь тот минимум, которым обладает среднестатистический россиянин. Но что это за человек?

Давай опишем примерное положение вещей у современного мужчины в России: нелюбимая работа, ипотека с борзой процентной ставкой, несколько кредитов, а из повседневного удовольствия — только два часа вечернего ток-шоу перед сном. Возможно, есть еще жена. И поначалу все было неплохо, даже любовь была. Теперь от этой любви остались неостроумные шутки про лишний вес в обе стороны и еженедельный секс по графику. Может быть, где-то ты увидишь преувеличение, но никаких особых фантазий тут нет. Стандартный комплект среднего человека, к которому, как ни странно, стремятся многие. Не потому, что не хотят быть счастливыми, а потому, что счастье измеряют узкими категориями.

Но как понять, в чем истинное счастье? Ведь многое из того, что ты имеешь сейчас, раньше было лишь объектом мечтаний. Но, после того как ты получил это, оно стало обыденным. В этом и проблема: счастье — категория непостоянная и меняется по мере твоего движения. Вчера ты хотел одного — получил это. А сегодня мечтаешь совершенно о другом. И проблема заключается не в том, что изменить жизнь нельзя, а в том, что ты перестаешь этого хотеть. Другими словами, перестаешь мечтать. Нет времени: завтра ведь на работу, а вечером еще голосование за председателя ТСЖ. Черт, а ведь когда-то ты мечтал стать финалистом Лиги чемпионов, иметь собственную яхту и объездить на ней весь мир. Так что стряслось?

Если ты хочешь изменить свою жизнь, свою удачу и выйти из порочного круга обыденности, то нужно изменить свое мышление. Чтобы быть победителем, начни думать как победитель. Человек становится несчастным не потому, что он ограничен в возможностях или его дискриминируют. Его проблема в том, что ему не хватает смелости и ума хотеть чего-то большего. Он живет так, потому что другого расклада просто не видит. Ты можешь дать ему миллион долларов, но он все равно не изменит свою жизнь. Потратит его через год и вернется к тому, что было. Допустим, этот человек зарабатывает 30 тысяч в месяц. И ему хватает на базовый комплект вещей и продуктов, которые позволяют как-то существовать. К большему он и не хочет стремиться. Цифра условная и может меняться в зависимости от обстоятельств. Мысль заключается в том, что этот человек при желании мог бы зарабатывать 60-100 тысяч, если бы не боялся увеличить свои потребности.

Скудное мышление, которое не позволяет мечтать о чем-то большем, имеет свои психологические корни. Отсутствие амбиций, гордости, неуверенность в себе и лень — это лишь часть причин, по которым это происходит. «Я обычный парень», — беззвучно констатирует он у себя в голове. Ну эти слова скорее цензурная попытка оправдать пресность своего мышления: «Я простой парень — клевая жизнь с кучей красивых девушек, бесконечными приключениями и интересной работой не для меня! А те, кто этого добился, просто не с нашей планеты, другого происхождения, и в их жилах вместо крови течет французский парфюм».

Скорее всего, нет. Просто эти люди думают иначе, а потому хотят другого и действуют так же. Они получают самое лучшее, потому что иного для себя и не представляют. В итоге то, что имеет успешный человек в современном понимании этого слова, не кажется ему чем-то особенным. Это тот минимум, на который он всегда рассчитывал. И он вряд ли на этом остановится. Чтобы быть смелым в делах, для начала нужно проявить смелость в своих мыслях.

Ты можешь начать улучшать свою жизнь прямо сейчас. Для этого в первую очередь нужно перестать быть рабом своих страхов, отказаться от навязанного сомнениями конформизма. Добиться можно чего угодно. Главное — действительно этого захотеть. Ведь именно желания определяют степень твоего самолюбия, а соответственно, и модель поведения. Так что подумай о том, чего ты на самом деле хочешь, а затем встань со своего дивана. Ну или не вставай, если вечернего ток-шоу перед сном для тебя достаточно. 3 вещи, которые мешают жить той жизнью, о которой ты всегда мечтал