«Живые помощи»: что так называют в народе

«Очень сильная молитва-оберег», «охраняет от зла, даёт энергию и силы», «читается трижды между тремя иконами». Подобного рода «инструкции по применению» некой особой православной молитвы «Живые помощи» можно увидеть в интернете, часто — наряду с рекомендациями по использованию «заговоров» и «сильных амулетов».

90-й псалом

То, что в народе именуется «Живые помощи», на самом деле — один из текстов Ветхозаветной книги Псалтири. Эта книга состоит примерно из 150 «песней» или «гимнов» — своеобразных молитвословий, которые исполнялись под псалтерий — инструмент, напоминающий небольшую арфу (от него и название всей книги).

Большую часть псалмов приписывают перу царя Давида. 90-й псалом, предположительно, он создал после избавления израильского народа от внезапно нашедшего мора. В греческом переводе он подписан как «Хвалебная песнь Давида». По-русски псалом звучит примерно так:

«Живущий, благодаря помощи Вышнего под кровом Бога небесного утвердится, скажет Господу: «Ты — заступник мой и прибежище мое, Бог мой и уповаю на Него», Он избавит тебя от сети ловцов и от злого слова, плечами Своими защитит тебя и под крыльями Его будешь сохранен, щитом оградит тебя истина Его. Не убоишься страха ночи, стрелы, летящей днём, бедствия, приходящего во тьме, внезапного нападения и дневного уныния. Погибнет слева от тебя тысяча человек, и десять тысяч справа от тебя, к тебе же не приблизится опасность. Будешь лишь смотреть и увидишь воздаяние нечестивым. Ибо сказал ты: «Господь упование мое», Вышнего избрал ты прибежищем себе. Не подступит к тебе зло, и язва не приблизится. Ангелам Своим заповедает о тебе — хранить тебя на всех путях твоих. На руки возьмут тебя, дабы не споткнулся ты ногою своею о камень. На аспида и василиска наступишь, и попирать будешь льва и змея. «Так как он на Меня уповал, то Я избавлю его, укрою его, ибо он познал имя Мое. Позовёт Меня и услышу его, с ним в скорби, избавлю его и прославлю его, долгой сотворю жизнь его и покажу ему спасение Мое».

На церковнославянском первая строка звучит как «Живый в помощи Вышняго». Этот псалом (наряду с 50-м) довольно часто читается на богослужении, и текст его был всегда на слуху. Именно по этой причине «народный слух», переставший со временем понимать богослужебный язык, преобразовал начало в более понятные, но безличные «живые помощи».

По сути, это действительно благодарственная молитва, песнь, утверждающая торжество и бесстрашие человека, уповающего на Господа. В церковной традиции закрепилась практика, согласно которой этот псалом особо почитался среди воинов как молитва об укреплении и сохранении на поле битвы, или просто в опасности.

Молитва, а не заговор

По иронии судьбы, 90-й псалом, эта своеобразная песнь торжествующего человека, превратилась в атрибут одержимых суеверным страхом людей. Среди православных, увы, очень популярны бесчисленные пояски с текстом псалма, которые, якобы, надо постоянно носить на себе. Текст этот, будто бы, своей «магической силой» должен сам по себе защищать от «нечисти».

Это ни что иное, как суеверие, ибо такое «употребление» псалма идёт не из традиции Церкви, а из народной обрядности. Да, безусловно, эта молитва (как и любая искренняя молитва) имеет силу, но не благодаря тексту, а благодаря тому чувству, которое человек вкладывает в неё. И действует она, конечно, на него самого, а не на «нечисть».

Молящийся, обращаясь к Богу, прежде всего, просит укрепления веры, собственного духа и помощи в благих начинаниях, в преодолении различных искушений, что мешают ему на пути к Богу. Это молитва человека, действующего в мире.

Однако народная обрядность всегда склонна к языческому пониманию мира, где человек — это лишь беспомощное и пассивное орудие различных «духов», которые, в любом случае сильнее его и враждебны ему, даже если это «добрые духи» (вспомнить хотя бы знаменитую народную присказку-страшилку про «боженька накажет»).

Поэтому главная тактика человека с языческим сознанием — найти магическую защиту от одних «духов» и угодить другим. А узелки, ладанки и пояса с древних времен считались значимыми элементами одежды и «сильными оберегами». У славян даже в повседневном быту пояс считался атрибутом, неизменно приносящим здоровье и силу своему владельцу. Часто их делали из тонко сплетенных нитей, связывая которые, принято было читать определенные «молитвы», а также создавать рисунок или плетение, «оберегающие» от «дурного глаза».

Неудивительно, что вся эта языческая атрибутика перетекла в «народное православие», просто сменив символику. Упование на Бога и личное усилие человека заменяется упованием на вещь, на его якобы «магическую силу». Хотя ещё в IV веке на поместном Лаодикийском соборе было принято правило, согласно которому запрещалось ношение подобных «предохранилищ», названных «узами души».

Сам по себе текст 90-го псалма никого защитить не может. Защитить может Господь, если сам человек искренне верит в Его защиту, доверяет Ему. И для того, чтобы понять это, достаточно просто вдумчиво прочесть псалом, а не носить его с собой.