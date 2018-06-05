Какое богатство оставил после себя Мавроди

Сергей Мавроди — основатель легендарной финансовой пирамиды «МММ», от которой в середине 90-х пострадали тысячи обманутых вкладчиков по всей стране. В то время авантюрист был «на коне»: баснословные доходы позволяли ему жить на широкую ногу. Оставил ли он что-нибудь после себя?

В долгах как в шелках

В иной мир основатель самой раскрученной пирамиды в истории России ушел фактически нищим. По данным Управления федеральной службы судебных приставов (УФСПП) по Москве, Мавроди оставил крайне сомнительное наследство — долги общей суммой более миллиарда рублей. Некоторые деньги он смог выплатить, но большая часть долга осталась на момент смерти непогашенной.

Приставы не исключают, что оставшуюся сумму придется взыскивать с наследников умершего. Если таковые найдутся. Впрочем, отношения с семьей у создателя «МММ» последние годы складывались очень плохо. После смерти брат «великого комбинатора» хоронить его отказался. Юридическую сторону вопроса взяла на себя бывшая жена, а оплатили все участники второй пирамиды Мавроди — «МММ-2011».

Где деньги?

Куда пропали миллиарды Мавроди? Ведь в 90-е он мог ни в чем себе не отказывать: жил в хороших квартирах, ездил на дорогих автомобилях, да и жену себе выбирал на конкурсах красоты.

По его утверждению, все деньги изъяли спецслужбы после его ареста в 2003 году. Якобы, наличность вывозили на 17 самосвалах. В Следственном комитете же заявили, что основатель «МММ» уж точно не тянул на олигарха: никаких дворцов, самолетов, дорогущих автомобилей и мешков с деньгами. Все, чем обладал тогда «великий комбинатор» — домик на озере Селигер и снегоход «Буран».

В 2007 году Чертановский суд приговорил Мавроди к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Кроме того, бизнесмен должен был удовлетворить исковые требования пострадавших вкладчиков «МММ» — около 110 тысяч человек.

Выплачивать эти средства комбинатор, как он сам утверждал, не мог. На 2012 год единственной официальной статьей его доходов было консультирование предпринимателя Павла Молчанова . Вознаграждение за это Мавроди получал крайне скромное: 15 тысяч рублей в месяц. Причем половина суммы уходила судебным приставам.

Неясна судьба столичной квартиры Мавроди, которая якобы располагалась по адресу Комсомольский проспект, 41. В июне 2008 года в СМИ проскочила информация, что квартира основателя «МММ» пойдет с молотка, а полученные деньги выплатят обманутым вкладчикам.

Другие утверждали, что собственного жилья у Мавроди не было. А все, что изъяли приставы в пользу обманутых вкладчиков — телевизор «Рубин», да тираж его книги в размере 1500 экземпляров.

Однако сам Мавроди признавался, что с 1997 по 2003 годы (время нахождения в розыске) он безвылазно сидел в квартире на Фрунзенской набережной в Москве и даже содержал личную охрану из двух десятков человек. На какие средства оплачивался «банкет» неизвестно.

«Духовное» наследие

Впрочем, находятся те, кто утверждает, что наследие Мавроди — прежде всего интеллектуальное, а не материальное. Полагают, что именно он научил россиян финансовой грамотности, или, по крайне мере, сделал шаг в этом направлении. Ведь деятельность пирамиды «великого комбинатора» и преданность ее вкладчиков заставили государство вплотную заняться вопросом подъема уровня финансовой грамотности населения.

По отзывам знавших Мавроди людей, махинатор обладал живым, творческим умом и прекрасными аналитическими способностями, что позволяло ему делать очень точные оценки и прогнозы.

Так, Мавроди якобы утверждал, что все банки так или иначе повторяют модель МММ, только действуют в более респектабельной оболочке, что фондовые биржи — это инструменты международной финансовой пирамиды, никак не связанные с реальной экономикой. Кроме того, отмечают друзья создателя «МММ», он предсказал распространение криптовалют и переход на них как основное платежное средство в будущем.

А сидя в тюрьме Мавроди якобы доказал некую математическую формулу, над которой бились чуть ли не две тысячи лет. Ну и написал несколько книг — «Тюремные дневники», «Вся правда о „МММ“ и „Искушение“.