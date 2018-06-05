Какое богатство оставил после себя Мавроди 

Сергей Мавроди — основатель легендарной финансовой пирамиды «МММ», от которой в середине 90-х пострадали тысячи обманутых вкладчиков по всей стране. В то время авантюрист был «на коне»: баснословные доходы позволяли ему жить на широкую ногу. Оставил ли он что-нибудь после себя?
В долгах как в шелках
В иной мир основатель самой раскрученной пирамиды в истории России ушел фактически нищим. По данным Управления федеральной службы судебных приставов (УФСПП) по Москве, Мавроди оставил крайне сомнительное наследство — долги общей суммой более миллиарда рублей. Некоторые деньги он смог выплатить, но большая часть долга осталась на момент смерти непогашенной.
Приставы не исключают, что оставшуюся сумму придется взыскивать с наследников умершего. Если таковые найдутся. Впрочем, отношения с семьей у создателя «МММ» последние годы складывались очень плохо. После смерти брат «великого комбинатора» хоронить его отказался. Юридическую сторону вопроса взяла на себя бывшая жена, а оплатили все участники второй пирамиды Мавроди — «МММ-2011».
Где деньги?
Куда пропали миллиарды Мавроди? Ведь в 90-е он мог ни в чем себе не отказывать: жил в хороших квартирах, ездил на дорогих автомобилях, да и жену себе выбирал на конкурсах красоты.
По его утверждению, все деньги изъяли спецслужбы после его ареста в 2003 году. Якобы, наличность вывозили на 17 самосвалах. В Следственном комитете же заявили, что основатель «МММ» уж точно не тянул на олигарха: никаких дворцов, самолетов, дорогущих автомобилей и мешков с деньгами. Все, чем обладал тогда «великий комбинатор» — домик на озере Селигер и снегоход «Буран».
В 2007 году Чертановский суд приговорил Мавроди к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Кроме того, бизнесмен должен был удовлетворить исковые требования пострадавших вкладчиков «МММ» — около 110 тысяч человек.
Выплачивать эти средства комбинатор, как он сам утверждал, не мог. На 2012 год единственной официальной статьей его доходов было консультирование предпринимателя Павла Молчанова. Вознаграждение за это Мавроди получал крайне скромное: 15 тысяч рублей в месяц. Причем половина суммы уходила судебным приставам.
Неясна судьба столичной квартиры Мавроди, которая якобы располагалась по адресу Комсомольский проспект, 41. В июне 2008 года в СМИ проскочила информация, что квартира основателя «МММ» пойдет с молотка, а полученные деньги выплатят обманутым вкладчикам.
Другие утверждали, что собственного жилья у Мавроди не было. А все, что изъяли приставы в пользу обманутых вкладчиков — телевизор «Рубин», да тираж его книги в размере 1500 экземпляров.
Однако сам Мавроди признавался, что с 1997 по 2003 годы (время нахождения в розыске) он безвылазно сидел в квартире на Фрунзенской набережной в Москве и даже содержал личную охрану из двух десятков человек. На какие средства оплачивался «банкет» неизвестно.
«Духовное» наследие
Впрочем, находятся те, кто утверждает, что наследие Мавроди — прежде всего интеллектуальное, а не материальное. Полагают, что именно он научил россиян финансовой грамотности, или, по крайне мере, сделал шаг в этом направлении. Ведь деятельность пирамиды «великого комбинатора» и преданность ее вкладчиков заставили государство вплотную заняться вопросом подъема уровня финансовой грамотности населения.
По отзывам знавших Мавроди людей, махинатор обладал живым, творческим умом и прекрасными аналитическими способностями, что позволяло ему делать очень точные оценки и прогнозы.
Так, Мавроди якобы утверждал, что все банки так или иначе повторяют модель МММ, только действуют в более респектабельной оболочке, что фондовые биржи — это инструменты международной финансовой пирамиды, никак не связанные с реальной экономикой. Кроме того, отмечают друзья создателя «МММ», он предсказал распространение криптовалют и переход на них как основное платежное средство в будущем.
А сидя в тюрьме Мавроди якобы доказал некую математическую формулу, над которой бились чуть ли не две тысячи лет. Ну и написал несколько книг — «Тюремные дневники», «Вся правда о „МММ“ и „Искушение“.