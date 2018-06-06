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Ви из BTS назвал актера Пак Со Джуна «уродливым»
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Ви из BTS назвал актера Пак Со Джуна «уродливым» 

Popcake.tv 4 часа назад
Фото: Popcake.tv
Ви из решил поддержать своего друга Пак Со Джуна (Park) и заодно поздравить его со съемками в новом фильме «What’s?».
Подарком от музыканта стал фургончик с кофе: так сказать, чтобы Пак и его команда могли в любое время зарядиться энергией и продолжить работать. Правда, вместо мотивирующих цитат Ви решил украсить фургон смешными фотографиями своего друга. Например, на правую дверку он повесил не самое удачное селфи Соджуна со вторым подбородком. Вот она, истинная дружба!
В одном из посланий, тоже размещенных на фургоне, Ви назвал своего друга «уродливым». В шутку, конечно.
«Не забудьте направить отражатель на лицо этого уродливого парня», — гласила одна из надписей.
К счастью, Пак оценил шутку друга. Актер разместил фотографию в своем и подписал:
«Ты как дитя. Но очень милый. Я люблю тебя и ценю все это, но… ты же знаешь, что ничего хорошего из этого не выйдет, верно?»
В конце надписи Пак поставил сердечко. Но вот только что означали его последние слова?..
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