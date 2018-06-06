Сколько детей бесследно исчезло во времена СССР

По данным статистики разных лет, ежегодно в России пропадают без вести около 80-100 тысяч человек. Четверть из них — дети. Сюда входят несовершеннолетние всех возрастов: от раннего младенчества до 17 лет включительно. В среднем в день исчезают бесследно 50 детей. Чаще пропадают и становятся жертвами разного рода преступлений самые беззащитные — ребята до 10-12 лет.

Как было в Советском Союзе

Ностальгирующие поклонники советского строя в один голос заверяют, что раньше было безопаснее — не было такого разгула преступности, как сейчас. Это ошибочное мнение. Пионеры действительно чувствовали себя вольготнее на бескрайних просторах Советского Союза. Они допоздна засиживались во дворах, ходили в импровизированные походы, лазили по стройкам в поисках металлолома и всеми возможными способами проявляли самостоятельность.

Их родители твердо верили, что с ребенком в «лучшей на свете стране» ничего не случится, ведь на охране счастливого детства стоит Коммунистическая партия . Такое мнение сформировалось под воздействием тщательно насаждаемой идеологии и всегда скрываемой страшной статистики преступлений. Советский Союз просто не мог перед лицом мировой общественности признаться в собственном несовершенстве.

В СССР похищения детей не было?

Сейчас практически невозможно найти достоверные статистические данные по преступлениям против несовершеннолетних в Советском Союзе. Они похоронены под грифом «секретно» в архивах правоохранительных органов . Но восстановить хотя бы часть реальной картины можно по истории советских маньяков, совершавших преступления против детей.

Один из самых извращенных советских серийных убийц — Анатолий Бирюков — охотился за своими жертвами — грудными младенцами — в 1977 году. Он похищал детей из колясок, совершал над ними насильственные действия и затем убивал, если ребенок не умирал сам вследствие изнасилования. Об этом маньяке докладывали лично Брежневу. Операция по поимке Бирюкова была одной из самых серьезных в истории Московского угрозыска.

В начале 80-х готовил свои страшные обеды каннибал и насильник из Казани Алексей Суклетин. На его счету семь жертв, среди которых были и 11-летние девочки. Широко известна история педофила и убийцы Сергей Головкина, известного по прозвищу Фишер. И таких примеров можно привести множество. Людей со сдвигами в психике всегда хватало и в Советском Союзе тоже, но тогда о них не знала широкая общественность.

Новое явление

Впервые о киднеппинге — похищении детей с целью вымогательства денег у их родителей — в Советском Союзе стало известно в 1984 году. Первой жертвой преступников нового поколения стал Рубен Гаспарян, несовершеннолетний житель небольшого поселка Кишечный (Дзержинский район). За мальчика похитители тогда потребовали 150 тысяч рублей, что было по тем временам неслыханной суммой.

Этот первый случай киднеппинга наделал много шума и поставил советских граждан перед новой проблемой. Через два года в Алма-Ате был похищен еще один школьник. Выкуп за жизнь ребенка на этот раз составил 15 тысяч. В обоих случаях похитителей поймали и детей спасли, но даже это не остановило жадных до наживы преступников нового поколения.

Сейчас в России ежегодно с целью выкупа похищают 200-300 детей. Помимо киднеппинга в чистом виде в отношении несовершеннолетних все также продолжаются преступления на сексуальной почве, с целью изъятия органов и пр. По данным статистики, около 1,5 тысячи пропавших за год детей так никогда и не находят.