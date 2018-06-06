Как получить убежище в США

По разным причинам некоторые люди просят политическое убежище в странах Запада. Это происходит, когда человек больше не может оставаться в родной стране, находящейся на постсоветском пространстве, и ищет быстрый способ сбежать в более спокойное место. И сейчас мы говорим о любом государстве постсоветского пространства. Политическое убежище, как думают некоторые люди, даётся не за всё подряд, и нужно доказать, что этому есть причины, иначе заявителя отправят домой. Компания American Corporate Services Law Offices Inc. (ACS Law Offices) поделилась с нами информацией о том, по каким причинам ты можешь попросить убежище в США и получить одобрение. Для тех, кто этого не знал, Конгресс США определяет пять оснований для предоставления убежища: раса, религия, национальность, принадлежность к социальной группе и политические взгляды. Получение политического убежища проходит в несколько этапов, самый важный из которых — собеседование. Мы расскажем о нескольких ошибках, которые совершают просители на собеседовании, из-за чего получают отказ в политическом убежище. Подробнее узнать о категориях для получения политического убежища в США →

1. Неправильная трактовка оснований

Мало кто знает, но, как подсказывает ACS Law Offices, факт того, что в твоей стране идёт военный конфликт, не означает, что ты имеешь право на политическое убежище. То же самое касается экономической обстановки и политических кризисов, а также твоего личного недовольства положением экономики в стране. Если ты заявишь в прошении одну из перечисленных причин, то офицер иммиграционной службы даже не станет рассматривать твоё дело.

2. Отсутствие переводчика

Даже если ты знаешь английский на высоком уровне, от стресса ты можешь неправильно понять офицера или сказать что-то не так, из-за чего у присутствующих на заседании сложится о тебе не совсем хорошее мнение, и каждое неверное слово только подкрепит их сомнения в обоснованности твоего прошения.

3. Недостаточная обоснованность

Доказательство притеснения должно быть достоверным и не вызывать недоверие у офицера. Так, например, причина притеснения по сексуальной ориентации должна быть подкреплена весомыми аргументами: например, угрозами в твой адрес в письменной форме, аудио— или видеозаписями с твоими унижениями по определённому признаку, то есть фактами, которые говорят о том, что ты находишься в опасности получения психологических или физических травм. Если ты просто скажешь, что ты объект социальной дискриминации, не подкрепляя это доказательстами, то будь готов к скорому полёту домой. Помни: главное на слушании — доказать, что твоё возвращение на родину невозможно из-за угрозы здоровью или жизни. Подробнее узнать о процедуре получения политического убежища в США →

4. Ложь

Самое плохое, что ты можешь сделать, — это начать приукрашивать факты. Над тобой посмеялись из-за твоей расовой принадлежности, а ты рассказал офицеру, будто тебя избили? Да, всё круто: офицер и присутствующие на заседании сразу сделают жалобные лица. Однако, когда ты уже начнёшь праздновать победу, тебе зададут тот же вопрос, но в другой форме, и ты, скорее всего, сразу же поменяешь свои показания. Итог тот же, что и в предыдущем пункте. Знай, что на собеседовании следят за каждым твоим словом, и любое несоответствие сказанному ранее — это повышение вероятности отказа в политическом убежище.

5. Отсутствие иммиграционного адвоката

Этот специалист помогает как на этапе подготовки к интервью, так и на собеседовании. Ему необязательно присутствовать на собеседовании, но это рекомендованное действие, так как он будет следить за законностью выполнения процессуальных норм. А так как процент отказов в политическом убежище постоянно растёт, помощь квалифицированного специалиста в таком сложном деле трудно переоценить.

Компания ACS Law Offices предоставляет услуги иммиграционных адвокатов, которые имеют большой опыт в получении политического убежища, знают все тонкости законодательства США и понимают, что нужно говорить. Также компания поможет с собеседованием, проведя репетицию, где ты сможешь отточить свою речь, чтобы иммиграционный офицер поверил в твои слова и поставил заветный штамп в бумагах, после чего ты станешь полноправным членом американского общества. Воспользоваться услугами ACS Law Offices → https://www.youtube.com/watch?v=xm9gcd2HkQk&t