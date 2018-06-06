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Тест: кто такая «посикушка» и зачем нужен «фуфырик»
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Тест: кто такая «посикушка» и зачем нужен «фуфырик» 

Рамблер 26 минут назад
Фото: Кадр из сериала "Реальные пацаны"
Множество народов, проживающих на территории России, за века существования создали уникальные говоры и диалекты. Речь коренных жителей разных регионов отличается не только скоростью, специфичным произношением, ударениями, но и совершенно уникальными словами, значения которых часто бывают непонятны "непосвященным", а иногда кажутся довольно забавными.
В самом деле, слова "лыва", "гайно", "растележиться", "скрыготник" способны вызвать улыбку. А между тем, они обозначают вполне обычные, ничем не примечательные предметы.
Тонкости перевода "с русского на русский" способны озадачить. А получится ли у вас угадать значения слов "регионального жаргона"?
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