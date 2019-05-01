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Тест: странность Пушкина или выдумка 

Рамблер 1 мая 2019
Фото: Пушкин в Михайловском, Петр Кончаловский, 1932 год
О том, что Пушкин — "наше все" и "солнце русской поэзии" знают все. Кажется, что о нем известно уже все. Тем не менее, интерес к великому поэту не утихает. Его фигура обрастает все большим и большим количеством легенд и небылиц.
Кроме того, открываются доселе неизвестные факты, которые показывают Пушкина с другой стороны. Нет, разумеется, мы знаем о веселом и взрывном характере поэта, о том, что он был весьма любвеобилен, любил пошутить. И даже о некоторых его странностях потомкам известно.
Все это неудивительно, ведь, являясь, безусловно, великим, Пушкин все же оставался человеком. Со своими горестями, радостями и "тараканами" в голове. Вот о "тараканах" мы и предлагаем сегодня поговорить. Сможете ли вы предположить, на какие проказы был способен Александр Сергеевич? И какими странностями отличался?
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