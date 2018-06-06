Как выбрать велосипед под свой образ жизни

В среднем покупатели нового велосипеда проводят около двух месяцев в раздумьях о том, что именно они хотят, подбирая удобную модель. Это вполне объяснимо: если ты не учтешь определенные факторы, твой двухколесный друг спустя пару недель может оказаться в кладовке или на балконе, а потом и вовсе будет выставлен на Авито. Для твоего удобства я решила составить руководство, которое поможет быстро понять, что именно тебе нужно, и совершить свою первую покупку велосипеда.

В первую очередь, тебе нужно определиться, в каком стиле ты планируешь кататься, по какой поверхности и как часто.

Если хочешь чаще ездить на природу

Горные модели велосипедов, как правило, очень легкие, что помогает быстрее заезжать вверх на холмы, а удобное расположение для рук позволяет облегчить спуск и контролировать ситуацию. Почти всегда они спроектированы с рулевыми колесами для максимально аэродинамического положения. Традиционно они имеют тормоза с ободом, но в последнее время появились модели с диковыми тормозами. Такие велосипеды обеспечивают лучшую тормозную мощность — а значит, незаменимы при серьезных спусках. Женские горные велосипеды разработаны с учетом того, что у девушек длина рук меньше, чем у мужчин, а также сделаны узкий руль и седло. Купить горный велосипед

Если хочешь ездить на работу

В таком случае стоит выбрать гибридный велосипед — узкую модель для быстрых поездок по городу. Обычно они обладают тяжелыми рамами, дают больше сцепления на дороге, а также гораздо долговечнее других типов велосипедов. Их выбирают те, кто предпочитает ездить быстро и по прямой линии, в комфортном положении — не согнувшись, как профессиональные гонщики. Эти модели отличаются большим весом, чем у горных велосипедов, но требуют гораздо меньше усилий для того, чтобы развивать скорость. Так что даже если ты опасаешься, что можешь оказаться там, где не будет нормальной дороги, — с гибридным велосипедом ты легко преодолеешь все препятствия. Специальные женские модели также имеют удобные кресла, созданные с учетом геометрии женского тела. У гибридных велосипедов редко бывает сразу несколько передач скоростей, а тормоза обычно располагаются на ручках и легко поддаются при нажатии, а значит, не требуют серьезных усилий. Кроме того, часто производители выпускают модели с небольшими багажниками, что позволит тебе даже ездить за покупками в гипермаркет. Купить гибридный велосипед

Если хочешь ездить далеко

Если ты хочешь подготовиться для Tour de France или планируешь долгие поездки, чтобы проверить собственную выносливость, — шоссейный велосипед будет лучшим выбором. Он предназначен для того, чтобы гонщику было проще развивать высокую скорость на трассе. Рама очень легкая, руль сильно опущен, седло жесткое и плоское, а колеса очень тонкие. Кстати, шоссейные велосипеды также имеют женские модели, у которых обычная рама находится чуть ниже. Купить шоссейный велосипед

Если хочешь ездить не спеша

Для неторопливых прогулок и поездок по парку отлично подойдут круизеры или ситибайки. Они отличаются тяжелой рамой, не развивают большую скорость, а также имеют самую широкую линейку женских моделей. У круизеров основной акцент ставится на стиль и удобство: в этой категории можно найти большое количество аксессуаров, сразу несколько багажников, разноцветные цепи, держатели для смартфона и другие удобные установки. У этой категории велосипедов отсутствуют разные передачи, зато сиденье максимально удобное и мягкое. Купить круизер На что обратить внимание: Когда тестируешь новый велосипед, обращай внимание на положение своих ног. Нажимая на педаль, слегка согни колено. Если же твоя нога абсолютно прямая, когда ты вдавила максимально вниз, — высота этого велосипеда слишком велика. Если же колено сильно согнуто, то сиденье стоит поднять. К подобным проблемам следует отнестись серьезно, ведь они могут привести к травмам коленей, а также просто усложнять езду. Сиденье не должно быть наклонено вниз — несмотря на то, что это ощущение может показаться комфортным, оно будет заставлять тебя наклоняться и напрягать руки и шею. При выборе задай себе несколько вопросов:

Достаточно ли тебе комфортно в этой позе? Если у тебя гибридный велосипед, нравится ли тебе сидеть ровно? Комфортно ли будет ездить на работу, если дорога займет больше часа?

Подходит ли этот велосипед для той местности, по которой я собираюсь ехать? Справляется ли с холмами и спусками?

Достаточно ли он грузоподъемен? Нужны ли тебе специальные аксессуары для хранения вещей?

Только ответив на эти ключевые вопросы, ты сможешь убедиться, что выбрала нужную модель, которая поможет тебе всегда оставаться в тонусе, поддерживать свое здоровье, а также быстро доезжать до нужного места.

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