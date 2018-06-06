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Авторы Battalion 1944 подарили игроку, который угрожал расстрелять студию, скин с нарисованным членом
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Авторы Battalion 1944 подарили игроку, который угрожал расстрелять студию, скин с нарисованным членом 

DTF.RU 3 часа назад
Фото: DTF.RU
Разработчики спрятали «пасхалку» в потайном месте.
Несколько месяцев назад профессиональный игрок в шутер Battalion 1944 Сэм «Sus» Хоган потребовал у разработчиков из студии Bulkhead Interactive причитающийся ему за победу на турнире Blitzkrieg Open золотой скин на автомат Томпсона. В противном случае он угрожал расстрелять студию.
6 июня Хоган опубликовал в своём твиттере фотографию переписки с главой студии Джо Браммером, а также скриншот со скином, который наконец получил. В своём сообщении разработчик отметил, что его команда не потерпит подобных угроз.
Мы не думаем, что ты правда собирался прийти в студию и устроить над нами физическую расправу. Тем не менее мы не потерпим подобных угроз, невзирая на то, что ты говорил не всерьёз. […]
Ты сказал, что это была лишь шутка. В угрозах расстрелять студию я не вижу ничего смешного, поэтому хочу преподать тебе урок комедии. Думаю, ты вёл себя, как гандон (dick), согласен? Мы все этим грешим, и я вёл себя также в прошлом.
Сначала мы думали не дарить тебе золотой скин, но решили, что это будет перебор и никто от этого не выиграет. Вместо этого я хочу показать тебе, что такое настоящая шутка. Я лично нарисовал член на твоём золотом скине Томпсона. Его никто не увидит, но мы оба будем знать, что он там есть.
Джо Браммер, глава студии Bulkhead Interactive
К посту с сообщением Браммера киберспортсмен приложил фотографию того самого Томпсона. Позже разработчик сделал репост твитта Хоган на свою страницу.
В конце письма Браммер отметил, что, если игрок захочет продать свой скин, то деньги он может направить в благотворительный фонд Special Effect, который помогает геймерам с ограниченными возможностями. Сам разработчик в таком случае также сделает пожертвование.
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