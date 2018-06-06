Беременная мама пыталась получить выпивку, а официант не соглашался сделать это. Дальше было жарко!

Я работаю официантом. Однажды за моим столиком была беременная женщина, и ее муж отругал меня за то, что я не хотел подавать ей ликер. Я понимаю, что не могу контролировать то, что она делает, но и принести спиртное беременной не смог. Менеджер снял меня с этого стола и нашел другого официанта, который бы, сделал это.

Каждый раз, когда я проходил мимо этого стола, они делали ехидное замечание достточно громко, чтобы я слышал.

Наконец, я сказал: «Слушай, если ты хочешь делать это со своим нерожденным ребенком, то делай. Но, если я услышу еще одно слово от тебя и твоего мужа, я брошу этот напиток тебе в лицо. У меня была подруга, которая сильно пила во время беременности и я наблюдал, как она проходит через всю боль, когда ее ребенок умер из-за осложнений, вызванных алкоголем»

Окружающие столы приветствовали мои слова. Менеджер попросил меня уехать на ночь, не закрывая мои столы. Несколько моих столов, и некоторые, которые не были моими, подошли ко мне и вручили мне чаевые.

После этого я там больше не работал. Но, поступил бы так снова!