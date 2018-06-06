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Беременная мама пыталась получить выпивку, а официант не соглашался сделать это. Дальше было жарко!
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Беременная мама пыталась получить выпивку, а официант не соглашался сделать это. Дальше было жарко! 

Карельские вести 46 минут назад
Фото: Карельские вести
Я работаю официантом. Однажды за моим столиком была беременная женщина, и ее муж отругал меня за то, что я не хотел подавать ей ликер. Я понимаю, что не могу контролировать то, что она делает, но и принести спиртное беременной не смог. Менеджер снял меня с этого стола и нашел другого официанта, который бы, сделал это.
Каждый раз, когда я проходил мимо этого стола, они делали ехидное замечание достточно громко, чтобы я слышал.
Наконец, я сказал: «Слушай, если ты хочешь делать это со своим нерожденным ребенком, то делай. Но, если я услышу еще одно слово от тебя и твоего мужа, я брошу этот напиток тебе в лицо. У меня была подруга, которая сильно пила во время беременности и я наблюдал, как она проходит через всю боль, когда ее ребенок умер из-за осложнений, вызванных алкоголем»
Окружающие столы приветствовали мои слова. Менеджер попросил меня уехать на ночь, не закрывая мои столы. Несколько моих столов, и некоторые, которые не были моими, подошли ко мне и вручили мне чаевые.
После этого я там больше не работал. Но, поступил бы так снова!
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10 причин, почему килограммы не уходят, даже если ты почти не ешь Это лучшая загадка-дилемма для проверки мышления! А что бы сделал ты? Женщина идет к доктору, а он пугает ее до смерти. Это гениально!
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