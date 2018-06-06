Он тебя не уважает: 9 настораживающих моментов в сексе

Все мы наслышаны о предупреждающих сигналах в отношениях. Но они случаются и в сексе. Так что если твой партнер вполне мил и приятен в обычной жизни, а в постели ведет себя… ммм… неподобающим образом, — подумай, стоит ли продолжать с ним встречаться!

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1. Он высмеивает твои фантазии

Если это случилось, ты подсознательно перестаешь ему доверять и открываться. Некоторые пары вообще не обсуждают фантазии, и это их право, но уж если такое случилось — можно найти нормальную реакцию, а не выставлять все как потеху.

2. Он не думает о твоем удовольствии

Не то что не спрашивает, что тебе нравится, — даже не пытается как-то исправить ситуацию! Делает все только ради собственной выгоды.

3. Он ехидно комментирует твое тело

В первый раз шутка о том, что твои растяжки похожи на полоски тигра, может быть смешной, но если он постоянно что-то критикует, еще и улыбаясь при этом, объясни ему, что идеальных людей не бывает. Также обрати внимание, если он отпускает едкие комментарии в адрес других женщин — на их месте можешь оказаться ты.

4. Он обижается на твое мнение

Если в постели ты говоришь о том, что вот это не очень нравится, а он начинает обижаться, стоит обсудить с ним допустимые способы критики. Вы оба хотите получать удовольствие, и без слов тут не обойтись.

5. Он заставляет тебя делать то, что ты не хочешь

И это всегда плохо. Ты всегда имеешь право отказаться, а если человек настаивает — значит, его совсем не интересует твое мнение как партнерши.

6. Ты не можешь заниматься сексом, если не представишь кого-то другого

Если приходится идти на такой шаг, вряд ли вашу интимную жизнь можно назвать удачной. Стоит ли продолжать?

7. Ты знаешь, что с другими ему было лучше

Он об этом рассказывал много раз. И ты понимаешь, что по каким-то параметрам ты никогда не дотянешь до его бывшей. Это очень обидно.

8. Он отказывается от контрацепции

Говорит, что полностью здоров, при этом анализы никогда не сдавал и терпеть не может презервативы. В этом случае речь идет о твоей безопасности, так что очень важно не уступить в тех вопросах, где этого делать не стоит.

9. Ваши интимные графики не совпадают

Например, ему достаточно раза в месяц, а ты хочешь каждый день — или наоборот. Можно договориться, но это не всегда получается…

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