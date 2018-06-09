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8 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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8 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.
Резо Гигинеишвили поздравил красавицу-дочь: «Сегодня день рождения моей крошки! #мариягигинеишвили Маруся, очень тебя люблю! Счастлив, что я твой папа!»
Дана Борисова поделилась последними новостями:
Лиза Боярская делится фотографиями из путешествия: «Нью-Йорк…первый день гастролей. Спасибо за чудесную морскую прогулку!»
Вера Брежнева показала семейное фото (как и Виктория Бекхэм) и поздравила маму с днем рождения: «Женщина, подарившая мне основу: Умение любить и заботиться, человечность, женственность, нежность, мудрость, доброту, терпеливость, любовь к чистоте и порядку, верность себе, отношение к людям и многое другое.. Сегодня празднует свой праздник юности, красоты и жизни любимая мама, бабушка и теща! (Именно это событие стало веской причиной, по которой меня не будет на любимой премии @muztv)».
Зато туда отправились Нюша с мужем, Сергей Лазарев, Ани Лорак и многие другие звезды.
Рената Литвинова показала необычный подъезд:
Мария Погребняк стала брюнеткой: ее стилист увидел ее именно так. Ирина Пегова удивила бьюти-селфи: «После ночной Свежа, как маргаритка и губки такие припухлые и ничего вкачивать не нужно».
Екатерина Варнава рассказала, как ей удается держать форму:
Анфиса Чехова тоже похвасталась формами:
А Анастасия Волочкова показала неидеальный тыл: «Мой взгляд по жизни всегда устремлен только вперед и устремления только к победам и новым свершениям. А на отдыхе я люблю смотреть на море. В моей жизни есть огромное количество любящих и уважающих меня людей, прежде всего, за мои сильные качества. И я всем им благодарна за человеческую поддержку и тепло. Та грязь, которая изливается за моей спиной, означает, что я впереди. А еще… Все эти злобные изрыгания желчи слышит только моя.опа. А я слушаю шум волн. А мой Турмалин Параиба с бриллиантами на солнце горит ярче. Хорошего всем лета, моря, солнца и роскошных курортов».
Фото: instagram
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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