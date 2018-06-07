Восемь фетишей великих художников

За всю историю искусства самые выдающиеся художники пытались продемонстрировать разнообразие своих интересов, навыков и подходов. Но, какое бы количество тем они не затрагивали, в большинстве случаев у них был один-единственный любимый сюжет.

Ниже вашему вниманию мы представляем восемь главных фетишей великих художников, пронизывающих единой нитью все их творчество.

1. Рембрандт. Фетиш: он сам

В 17 веке признанный художник Рембрандт был на переднем плане Золотого века Нидерландов. В течение этого процветающего времени великий живописец писал пейзажи, портреты, натюрморты, но наиболее часто — себя.

Коллекция автопортретов Рембрандта насчитывает более 100 картин за период в 40 лет. Рисуя себя, художник особое внимание уделял эмоциональным изменениям на лице и экспрессивности. «Жизнь отпечатывается на наших лицах, когда мы взрослеем, демонстрируя нашу жестокость, жадность или доброту», — писал художник.

2. Густав Климт. Фетиш: женщины

Пока «Поцелуй» остается все еще самой известной картиной австрийского художника Густава Климта, его настоящей страстью в творчестве были портреты женщин. Будучи популярным художником и публичной персоной в Вене, Климт часто получал заказы на портреты от состоятельных дам. Его интерес к ним обуславливается в первую очередь восхищением Климта женскими формами и свободными представлениями о новом типе «Венской женщины».

3. Эдгар Дега. Фетиш: французские танцовщицы

Как и многие другие импрессионисты, французский художник и скульптор Эдгар Дега находил вдохновение в обычной ежедневной жизни, но особенно — в балеринах. За свою жизни Дега написал более 1 500 картин и эскизов молодых балерин, которых он с удовольствием приглашал в свою студию.

Как объяснял сам Дега, балерины в качестве моделей позволяли ему делать две любимые вещи: «схватывать» движение и рисовать красивую одежду.

4. Анри де Тулуз-Лотрек. Фетиш: парижская ночная жизнь

Пост-импрессионист Анри де Тулуз-Лотрек прославился за изображения парижской ночной жизни в «Прекрасную эпоху». Будучи молодым, живописец много времени проводил на Монмартре, округе художников Парижа. Там он часто посещал кафе и кабаре, в которых черпал вдохновение для своих работ.

5. Клод Моне. Фетиш: его сад

Клод Моне называл свой «японский» сад в Живерни своим «самым большим шедевром». Центральный пруд и яркая флора позволяли импрессионисту ловить те самые мимолетные природные «впечатления». За свою жизнь Моне нарисовал более 250 масштабных изображений, так или иначе связанных с этим садом.

6. Поль Сезанн. Фетиш: гора Сент-Виктуар

«Отец модернизма» Поль Сезанн часто ассоциируется со своими натюрмортами, однако наибольшее вдохновение художник находил в природе, особенно в его любимом виде на гору Сент-Виктуар.

Сезанн, живший рядом с горой в провинции Экс-ан-Прованс, изображал этот вид более 80 раз при различном свете и используя разные стили, от натурализма до абсолютной абстракции.

7. Фрида Кало. Фетиш: она сама

Работы мексиканской художницы Фриды Кало известны за их глубоко личностный и часто символический характер. При этом коллекция автопортретов Фриды насчитывает около 55 картин. Через свое творчество девушка пыталась мириться с трудной и тяжелой жизнью. «Я рисую автопортреты, потому что я очень одинока и потому что лучше всего в этом мире я знаю себя», — признавалась Фрида.

8. Яёи Кусама. Фетиш: узор в горошек

Яёи — одна из наиболее востребованных и дорогих художниц современности. Она известна за свою страсть к узору в горошек, который сама Яёи называла «путем бесконечности». Такой предмет для изображения тесно связан с детством художницы, поскольку, будучи ребенком, она в своих галлюцинациях видела именно такой узор.