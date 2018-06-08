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Valve удалила из Steam «симулятор СПИДа» и «симулятор ИГИЛ»
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Valve удалила из Steam «симулятор СПИДа» и «симулятор ИГИЛ» 

DTF.RU 32 минуты назад
Фото: DTF.RU
Судя по всему, компания посчитала их «троллингом».
ISIS Simulator
По данным сайта Steam Tracker, отслеживающим изменения в каталоге Steam, Valve удалила со своей торговой площадки несколько игр, в том числе AIDS Simulator, ISIS Simulator и Glitch Sumulator 2018.
Это произошло на следующий день после того, как компания объявила о своей политике по поводу релизов в Steam. Теперь её сотрудники официально разрешают «любой контент, кроме проектов, которые нарушают закон или откровенно троллят игроков».
Судя по всему, удалённые тайтлы попадали под определение «троллинга». Большинство из них — шутеры с одинаковыми моделями и ассетами, мало отличающимися друг от друга.
В ISIS Simulator игрокам предлагают охотиться на террористов, а в AIDS Simulator — на заражённых СПИДом. На странице последней при этом было прямо указано, что это «шутер от первого лица со скучным геймплеем и плохой графикой».
Если вы коллекционируете игры или вам просто нравится покупать всякую дрянь, то вот вам ещё немного мусора в корзину.
Особенности:
— игра на украденных ассетах
— очень короткая
— НИКАКОЙ ОБНАЖЁНКИ
— плохая производительность
— шутер от первого лица
— ноль усилий, просто чтобы загрести денег
из описания AIDS Simulator в Steam
Разработчиком игр значится некая BunchOD00dz, создатели «симулятора самоубийцы», также удалённого из Steam.
Несмотря на то, что Valve попыталась снять с себя ответственность за выходящие в её магазине игры, компания всё равно подверглась критике со стороны пользователей сети и СМИ.
Однако некоторые работники индустрии, например, геймдизайнер Бренда Ромеро, супруга сооснователя id Software Джона Ромеро, поддержала решение Valve.
#steam #valve
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