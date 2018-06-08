Valve удалила из Steam «симулятор СПИДа» и «симулятор ИГИЛ»

Судя по всему, компания посчитала их «троллингом».

По данным сайта Steam Tracker, отслеживающим изменения в каталоге Steam, Valve удалила со своей торговой площадки несколько игр, в том числе AIDS Simulator, ISIS Simulator и Glitch Sumulator 2018.

Это произошло на следующий день после того, как компания объявила о своей политике по поводу релизов в Steam. Теперь её сотрудники официально разрешают «любой контент, кроме проектов, которые нарушают закон или откровенно троллят игроков».

Судя по всему, удалённые тайтлы попадали под определение «троллинга». Большинство из них — шутеры с одинаковыми моделями и ассетами, мало отличающимися друг от друга.

В ISIS Simulator игрокам предлагают охотиться на террористов, а в AIDS Simulator — на заражённых СПИДом. На странице последней при этом было прямо указано, что это «шутер от первого лица со скучным геймплеем и плохой графикой».

Если вы коллекционируете игры или вам просто нравится покупать всякую дрянь, то вот вам ещё немного мусора в корзину.

Особенности:

— игра на украденных ассетах

— очень короткая

— НИКАКОЙ ОБНАЖЁНКИ

— плохая производительность

— шутер от первого лица

— ноль усилий, просто чтобы загрести денег

из описания AIDS Simulator в Steam

Разработчиком игр значится некая BunchOD00dz, создатели «симулятора самоубийцы», также удалённого из Steam.

Несмотря на то, что Valve попыталась снять с себя ответственность за выходящие в её магазине игры, компания всё равно подверглась критике со стороны пользователей сети и СМИ.

Однако некоторые работники индустрии, например, геймдизайнер Бренда Ромеро, супруга сооснователя id Software Джона Ромеро , поддержала решение Valve.

#steam #valve