Арабский мальчик внезапно заговорил по-английски

Родители 3-летнего О’Нила Махмуда были очень удивлены, когда их ребенок, до этого никогда не слышавший иностранную речь, вдруг заговорил на чистейшем английском языке с британским акцентом.

Родные малыша утверждают, что в их семье все говорят только на арабском языке, даже англоязычные каналы ребенок никогда не смотрел. Тем более странным оказывается тот факт, что не разговаривавший до этого момента мальчик начал свою «языковую историю» с языка, который в принципе не мог знать.

Удивительный ребенок сейчас ходит в детский сад, где свободно общается лишь с воспитателем, который говорит на английском. Арабский язык О’ Нил тоже начал изучать, но пока родной диалект значительно уступает иностранному. Из-за языкового барьера мальчик почти не общается со своими сверстниками, но родители надеются, что эта проблема решится, как только их сын выучится родному языку.

Надо отметить, что случаи, когда человек вдруг начинает разговаривать на незнакомом языке, в истории зафиксированы. В парапсихологии такой феномен получил название «ксеноглоссия». Но как «работает» этот странный механизм, исследователи объяснить пока не могут.

Есть несколько предположений. Согласно одному из них, человек просто помнит язык своих далеких предков на генетическом уровне и в какой-то момент начинает им пользоваться. А сторонники реинкарнации полагают, что это «наследство» прошлых жизней.