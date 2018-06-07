Чек-лист: 9 признаков, что оргазм тебе не светит

Если раньше женский оргазм не был обязательным условием во время занятий сексом, то теперь медиа транслируют мысль о том, что ты не виновата, что у тебя нет оргазма. Разумеется, в достижении высшей точки удовольствия есть множество нюансов, включая доверие между партнерами и подходящую атмосферу. Но ты можешь обратить внимание на несколько плохих привычек, которые отделяют тебя от оргазма, и избавиться от них способна только ты.

1. Ты думаешь только о его удовольствии

Возможно, вместо того, чтобы сосредоточиться на собственных ощущениях, ты продолжаешь думать, что «пора сменить позу, а то ему неудобно», или пытаешься понять, не скучно ли партнеру. Стереотипы о том, что только мужчина должен получать удовольствие в оральном сексе, по-прежнему сильны. Женщины часто чувствуют себя обязанными угодить партнеру, но совсем не задумываются о том, что получат в ответ. Неужели тебе достаточно уже того, что партнер выбрал тебя, и неважно, собирается ли он думать о твоем удовольствии?

2. У тебя есть невылеченные заболевания

Любые болезни, передаваемые половым путем, имеют серьезное влияние на процессы в половых органах, и это легко может приводить к расстройствам. Кроме этого, на способность получать оргазм влияют и неврологические заболевания, а также проблемы с эндокринной системой. В то же время, если ты употребляешь лекарственные препараты, например, для снижения кровяного давления, антигистаминные или антидепрессанты, они тоже так или иначе влияют на твою возможность получить удовольствие. В таком случае стоит обсудить замену препарата со своим лечащим врачом.

3. Ты в стрессе и не сфокусирована

Мы живем в культуре многозадачности, и наш мозг настолько привык к тому, что находится в режиме перегрузки, что кажется невозможным расслабиться и сосредоточиться на чем-то одном. Ты можешь придумать специальную мантру, которая поможет тебе сосредоточиться во время секса — сказать себе «да, я отвлеклась, но я сфокусируюсь на своем удовольствии». Пробуй медленные глубокие вдохи, которые помогут тебе расслабиться и почувствовать собственное тело.

4. У тебя гиперчувствительный клитор

Слишком много стимуляции тоже может повредить твоему удовольствию. У некоторых женщин клитор обладает таким количеством нервных окончаний, что любое прикосновение к нему вызывает болезненные ощущения. В такой ситуации тебе стоит выбирать позы, в которых он не затрагивается, использовать смазку, а также обозначить своему партнеру, что подобные ласки нежелательны.

5. Ты под алкоголем

Несмотря на возбуждающий эффект, алкоголь снижает общую чувствительность организма в теле, и любые ощущения — как болезненные, так и приятные. В состоянии опьянения наступление оргазма происходит замедленно или вовсе отсутствует. Кроме того, если заниматься сексом подвыпив, можно даже получить травму и не заметить этого.

6. Ты не придаешь оргазму значение

Если на протяжении долгого времени ты не получала оргазм, симулировала или просто не придавала этому большого значения — скорее всего, ты уже перестала на это рассчитывать, а значит, ловить нужный настрой и стимулировать определенные точки. Боюсь, чуда не случится, слишком много факторов должно сойтись. Еще один важный аспект — отсутствие обсуждения важности удовольствия в массовой культуре — к 2018 году мы научились грамотно обсуждать только насилие.

7. У тебя порнозависимость

Чем больше оргазмов ты получила от просмотра порнографии, тем более вероятно, что ты уже сексуально пресытилась, а это, в свою очередь, провоцирует эффект Кулиджа — склонность уставать от постоянных партнеров. Девушки, которые привыкли смотреть порно или эротические фильмы, часто сталкиваются с невосприимчивостью к старым предпочтениям и все больше ищут новых кинков, а значит, перестают достигать оргазма с постоянными партнерами.

8. Ты постоянно симулируешь

К сожалению, в многочисленных исследованиях сексологов показано, что от 50 до 70% женщин имитируют оргазм, чтобы пощадить чувства партнера или быстрее закончить секс. Привыкнув однажды к одной роли, ты можешь застрять в мысли о том, что ничего хорошего уже не произойдет, и начать воспринимать это как данность. В реальности доверие между партнерами — важный фактор, который влияет на оргазм, и, обсудив это, вы сможете совместно искать способы достижения твоего удовольствия.

9. Ты не знаешь, что доставляет тебе удовольствие

Если ты не слышишь свое тело, не пытаешься его исследовать и не ищешь приятные точки — скорее всего, оргазм тебе не грозит. Все древние сексуальные практики были направлены на исследования тел, создание близости и слияния разума и тела — так что имеет смысл попробовать искать то, что тебе действительно принесет удовольствие.