Законы, которые может нарушать британская королева

Королева Елизавета II , естественно, не обладает абсолютной монаршей властью, однако за ней закреплены некоторые вольности, которых нет у любого другого гражданина Великобритании. Эти распространенные для всех законы и правила без последствий имеет право нарушать британская королева.

Паспорт

Отсутствие паспорта у королевы не мешает ей свободно путешествовать или решать формальности, требующие наличия данного документа. Паспорт она банально не может выдать сама себе, поскольку этот документ в Великобритании, как правило, выпускается непосредственно от имени Ее Величества. Чтобы пересечь границу, Елизавета II попросту предъявляет любую купюру, где напечатан ее портрет.

Фамилия

Королевская семья в прошлом не имела фамилии, поскольку ее члены попросту не испытывали в ней нужды, пользуясь собственными именами и названиями династий. В 1917 году король Георг V узаконил для представителей монаршего рода фамилию Виндзор, однако она Елизавете II и ее приближенным родственникам, по факту, ни к чему.

Права

Для вождения автомобиля Елизавете II не требуются права, хотя они у нее все же имеются. Монарх данный документ получила еще во время службы в период войны, когда она являлась принцессой. Более того, у королевы имеется привилегия несоблюдения скоростного режима в процессе управления авто, чем она воспользовалась во время поездки с будущим правителем Саудовской Аравии, когда напугала его большой скоростью.

Суд

В Британии считают, что монарх попросту не способен на плохие поступки или даже мысли, поэтому Елизавету II не представляется возможным вызвать в суд или возбудить в ее отношении уголовное дело. Это предоставляет королеве право оставаться полностью безнаказанной, что трудно представить в современном мире.

Налоги

Королева официально освобождается от любых видов имеющихся в стране налогов, но все равно с 1992 ежегодно предпочитает выплачивать налог на имущество, делая это исключительно на добровольной основе. Отец королевы, между тем, выступал за полное освобождение монархов от подобных выплат.

Лебеди

Официально Елизавета II владеет всеми лебедями королевства и, кроме того, дельфинами, живущими в британских водах. По этой причине охота на указанных представителей мира фауны строго запрещена. Употреблять лебедей в качестве еды тоже недопустимо, но если королеве вдруг захотелось бы попробовать на вкус эту птицу, она вправе это сделать.

Свобода информации

Формально, каждый гражданин Британии может запросить у органов государственной власти желаемую информацию и в ответ получать ее при условии наличия. Однако этот закон не касается к королевской семье, поскольку все их дела отличаются исключительно приватным характером.