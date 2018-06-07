«Ты супер! До и после…»: истории расставаний и встреч

9 июня на телеканале НТВ состоится премьера документального фильма о втором сезоне международного вокального шоу «Ты супер! До и после…». Зрителей ждут откровения участников конкурса и их родителей, как биологических, так и приемных.

Зрителей ждет новая встреча со звездой проекта Дианой Анкудиновой . Кажется, что ей так просто все далось, но на самом деле за успех юной звездочке пришлось заплатить высокую цену. У девочки редкое генетическое заболевание. Кроме того, уже сейчас главный дар участницы под угрозой. Врачи считают, что Диана может потерять свой голос…

Или, например, история финалиста шоу из Татарстана Владимира Скрипаля. Мальчика растит приемная мать, но, как выяснилось, с родной матерью он так и не расставался.

Конечно, авторы документального фильма не обошли вниманием и Романа Дружинина . Участник первого сезона, вернувшийся на проект вновь. В финале первого сезона мальчику провели тест ДНК для определения национальности, что подарило ему веру в себя. Теперь он не просто конкурсант, а живой пример того, что возвращаться на «Ты супер!» не только можно, но и нужно, участник изменился до неузнаваемости, даже перестал заикаться. Во втором сезоне за его судьбой следили не только зрители телеканала НТВ, но и судьи первого сезона. И вот эпохальная встреча в конце проекта с певицей Ёлкой , что она ему принесет.

А также что случилось с полуфиналисткой Олесей Петровых после встречи с родной матерью на сцене конкурса. Почему девочка и ждала, и боялась этой встречи одновременно. В чем причина того, что в отношениях с 45-летней матерью роль взрослого выполняет 14-летняя Олеся. Что на самом деле случилось с ее отцом. Все это она впервые узнает после встречи с биологической матерью.

И наконец, судьба Даулетхан Аканова — это история о вынужденном расставании с родной матерью. На что пошла женщина, ради возвращения сына домой. Он не злится на неё, признаётся в любви к ней, но так и не может «вернуться» в свою семью. В чём причина этой драмы.

И вот что о себе говорят сами участники международного вокального конкурса «Ты супер!»:

Владимир Скрипаль, 18 лет, г. Лениногорск, Татарстан

— Проект дал мне очень много! Во-первых, он осуществил мою мечту мечты. Даже не мог представить, что смогу спеть в дуэте с артистом Сергеем Лазаревым , это невероятная возможность. Во-вторых, проект дал мне первоначальную ступеньку попасть на большую сцену. Я научился правильно вести себя на сцене, в вокальном плане я сильно поменялся! Хотелось бы сказать всей команде СПАСИБО!

Богдан Вандышев, 19 лет, Москва

— После проекта произошло много изменений, как в отношении к своему творчеству и работе на сцене, так и во мне самом. Я стал по-другому смотреть на вокал, раньше для меня было важно правильно брать ноты, да и вообще технические аспекты, а теперь я знаю, что нужно думать ещё и об образе, об эмоциях, в общем, обо всём, что может помочь раскрыться перед зрителем, который пришёл получить эмоции от моего выступления. Ещё, благодаря проекту «Ты супер!» я научился принимать себя, расстался с некоторыми из своих комплексов, но я ещё продолжаю над этим работать. На проекте я стал добрее, счастливее, начал гораздо больше улыбаться, и как мне кажется, я стал другим человеком. После участия в «Ты супер!» я стал проще воспринимать многие ситуации, которые раньше мне казались огромной проблемой.

И конечно, о фильме рассказала его автор Анастасия Пак: «Ты супер! До и после…» — это фильм про то, как участники проекта изменили собственное отношение к себе, к своему статусу, к творчеству. Это истории о том, как у детей появлялись отцы и братья, которые даже не знали о них. Фильм покажет жизнь, какой её нельзя придумать. Работая над этой картиной, мы ужасались событиями из жизни конкурсантов и восхищались тому, что они вышли из них с высоко поднятой головой, благодаря чудесному вокальному конкурсу».

Еще больше подробностей, интересных фактов и историй из жизни участников второго сезона международного вокального конкурса «Ты супер!» телезрители НТВ увидят в документальном проекте «Ты супер! До и после…» 9 июня в 20.00.