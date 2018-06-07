За что казнили заслуженного учителя РСФСР Сливко

Одним из самых необычных серийных убийц в истории Советского Союза был ставропольский маньяк-педофил Анатолий Сливко. Необычность этого преступника заключалась в том, что он являлся самым титулованным, «образцово-показательным гражданином» из всех известных индивидуумов с таким отклонением.

Он был, как тогда говорили, примерным семьянином, ударником труда, истинным партийцем, пионервожатым, воспитателем молодежи и даже в 1977 году получил титул «Заслуженный учитель РСФСР». Кроме того Анатолий Сливко являлся мастером спорта по горному туризму и организовал в городе Невинномысск туристический клуб для подростков. Под прикрытием всех этих благих начинаний хорошо замаскированный маньяк безнаказанно орудовал 20 лет.

Биография «Вожатого-Потрошителя»

Родился Анатолий Сливко в 1938 году в Дагестане, в городе Избербаш. После учебы переехал в Ставрополье. В Невинномысске работал на заводе «Азот». Там же открыл первый молодежный клуб «ЧЕРГИД», в котором организовывал для детей турпоходы в горы. Одновременно с этим Сливко получил партбилет, что тоже положительно сказалось на его характеристике.

В Невинномысске маньяк женился. У него появилось двое детей. В дальнейшем, в ходе расследования выяснилось, что особого влечения Сливко к супруге не испытывал, как и к женщинам вообще. Семья для него была своеобразной «легендой», маской примерного гражданина.

Зато с гораздо большим азартом Анатолий отдавался своей страсти к горам и воспитанию молодежи. Почти каждое лето он устраивался пионервожатым в различные детские лагеря, что давало ему возможность хорошо изучить детскую психологию и близко контактировать с будущими жертвами. Позднее, когда дело Сливко было обнародовано, педофил-убийца получил прозвище «Вожатый-Потрошитель».

Кинематографические пристрастия Сливко

Помимо увлечения горным туризмом и юными пионерами Анатолий Сливко был неравнодушен и к кино. Он очень увлекался киносъемкой и фотографией, а любительские работы маньяка нередко получали разные премии. В городе он был на очень хорошем счету, что и позволяло убийце долгое время оставаться безнаказанным.

Свое увлечение съемками фильмов Сливко использовал для привлечения подростков. Потенциальным жертвам он предлагал сняться в кино про фашистов и пытки пионеров. Дети, безоглядно доверяя заслуженному учителю и авторитетному вожатому, соглашались. Съемки обычно предполагали сцены повешения пионера, после чего Сливко обещал быстро реанимировать «актера».

Поначалу так и было. «Кинорежиссер» действовал по плану: небольшое удушение подростка, а затем реанимация. Но со временем маньяк все больше входил во вкус, в результате чего выживать удавалось не всем детям. Впервые отклонение маньяка-педофила дало о себе знать в 1961-ом, когда Сливко стал свидетелем аварии, в которой погиб мальчик в пионерской форме.

Наблюдая конвульсии умирающего, преступник пережил сексуальное возбуждение, которое вскоре захотел повторить. Это-то и стало основным профилем его «деятельности». Убийства юных пионеров маньяк предпочитал запечатлевать на съемку, чтобы продлить удовольствие от этого акта. Со временем он стал сознательно душить свои жертвы без попыток их реанимировать, а затем расчленять тела.

Расследование и наказание

Все свои деяния маньяк скрупулезно снимал на пленку. Эти любительские фильмы впоследствии стали главными доказательствами его вины. Убийцу долгое время не могли поймать, потому что никто даже не мог подумать ничего дурного на такого примерного гражданина. Если дети что-то и рассказывали о случившемся, им никто не верил. Всего в «кинопробах» Сливко участвовали 43 мальчика. Семеро погибли.

Убийцу детей искали 10 лет. Наконец после очередного заявления о пропаже ребенка, якобы ушедшего на съемки, в декабре 1985-го педофил был арестован. Расследование произошло молниеносно. Все доказательства вины были «налицо», тщательно задокументированы самим преступником. Приговор — расстрел — был вынесен в 1986-ом, а приведен в исполнение в 1989 году в тюрьме в Новочеркасске.