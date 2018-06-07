Жизнь двоих: счастливые истории сиамских близнецов

Судьбы сиамских близнецов с давних времен складывались трагично, и в недалеком прошлом такие дети могли разве что получить место цирке, где и ими развлекали публику. Большинство таких людей фактически обрекались на несчастную жизнь, но имеются и те пары, которые смогли жить счастливо.

Роза и Жозефа Блажек

Сестры родились в Чехии в 1878 году, и медики сразу отметили, что разделить их невозможно. Родители девочек были настолько напуганы, что решили не кормить детей в течение недели, как им сказала гадалка. Они смогли выжить, и тогда их мать согласилась о них заботиться, а упор в учебе сделала на музыку и танцы. Обучались дети дома, умели играть на скрипке и арфе, а еще каждая девочка танцевала с собственным партнером. Будучи молодой девушкой, Роза столкнулась с влюбленностью в немецкого офицера, что едва не разрушило слаженные сестринские отношения. У родственниц имелись разные матки, но одна наружная половая система. В итоге Жозефа уступила, позволив сестре иметь семью, а новорожденного мальчика назвали Францем. Молоко у девушек появилось одновременно, поэтому они обе участвовали во вскармливании ребенка и официально считались его матерями. Отец мальчика скончался на войне, после чего девушки имели несколько романов и раз даже планировали замужество, но законы расценивали это как двоеженство. Смерть настигла сестер в 1922, когда Жозефа заболела желтухой, а Роза отказалась от попытки разделения, чтобы последовать за родственницей.

Чанг и Энг Банкер

Они появились на свет в 1811 году в семье уроженца КНР и малайки. В XIX веке медицина не была столь развита, и врачи не смогли их разделить. Произошло это в королевстве Сиама, поэтому, когда сросшиеся близнецы получили известность во всем мире, их стали именовать сиамскими. Правитель был враждебно настроен к детям и боялся навлечь на страну беду, поэтому распорядился убить потенциальную угрозу. На их защиту встала родительница, поэтому распоряжение короля так и не выполнили. Росли братья как обычные дети, а в подростковом возрасте они привлекли внимание бизнесмена из Англии Роберта Хантера, предложившего им попробовать себя в цирке. К 21-летнему возрасту они уже были обеспеченными людьми, перебрались в США, сменили фамилию на Банкер и завели ферму. Они продолжали работу в цирке уже в новом городе, а в 1843 сыграли двойную свадьбу на сестрах Эйтс. Оба имели многодетные семьи, и свою жизнь они прожили в кругу любящих родных людей. В 1874 Чанг пострадал от пневмонии и скончался, а брат пережил его всего на несколько часов.

Милли и Кристина Маккой

Они родились на территории Северной Калифорнии в семье рабов, а когда малышкам исполнилось всего восемь месяцев, их с матерью продали другому рабовладельцу. Последний почти сразу перепродал детей в цирк. Оттуда сестер Маккой похитили и увезли в Англию, где их удалось найти только спустя три года, вернув в Штаты. Их хозяин понял, что особенность близнецов сама по себе не вызывает у публики интереса, поэтому решил обучать их музыке и пению. После смерти владельца цирка рабынь унаследовал сын мужчины — Джозеф, который решил представлять девушек как одного человека, но с двумя головами и несколькими парами конечностей. К тому периоду общественность уже заворожили голоса девушек, и на их концерты собиралась толпа посетителей, которые называли девочек «двуглавым соловьем». Когда рабство отменили, Маккой обрели не только свободу, но также богатство и славу. В 58 лет они оставили сцену, осев в Колумбусе, скончавшись на 62 году жизни.

Эбигейл и Бриттани Хенсел

Пожалуй, наиболее известные сиамские близнецы современности проживают на просторах США, имея на двоих две пары конечностей, один торс, две головы, а также три легких. Выглядят родственницы словно человек с двумя головами, что, впрочем, не мешает им жить полноценно. В частности, каждая контролирует собственную половину тела, успешно координируя движения, благодаря чему девушки не только бегают, но в состоянии умело передвигаться на велосипеде, плавать и даже управлять авто. Вместе сестры Хенсел окончили университет и получили лицензию на преподавание математики. Американок взяли на работу, однако зарплату им предоставляют одну, поскольку выполняют сестры задачи, рассчитанные на одного человека.