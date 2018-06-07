У него никогда не было времени, чтобы ухаживать за своей больной матерью. Но ее ответ — это душераздирающе!

После смерти отца, сын решил отправить свою мать в дом престарелых, и никогда не посещал ее там.

Однажды ему позвонили из дома престарелых и сказали: «Ваша мать очень серьезно больна, пожалуйста, Вам необходимо приехать и посетить ее».

Сын приехал и увидел, что его мама была очень больна, практически присмерти.

Он спросил: «Мама, что я могу сделать для тебя?»

Мама ответила: «Пожалуйста, установи вентилятор в моей комнате и поставь холодильник, чтобы я могла хранить еду, потому что много раз я спала голодная».

Сын удивился и спросил: «Мама, почему пока ты была здесь, ты никогда не жаловалась, но теперь, когда тебе осталось несколько часов, ты рассказываешь мне все это?»

Мама ответила: «Ладно, дорогой. Просто я сама как-то справлялась с жарой, голодом и болью, но когда твои дети отправят тебя сюда, боюсь, ты не справишься».

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