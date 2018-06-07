Ещё
У него никогда не было времени, чтобы ухаживать за своей больной матерью. Но ее ответ — это душераздирающе!
Далее:
Читайте также:
Ещё

У него никогда не было времени, чтобы ухаживать за своей больной матерью. Но ее ответ — это душераздирающе! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
После смерти отца, сын решил отправить свою мать в дом престарелых, и никогда не посещал ее там.
Однажды ему позвонили из дома престарелых и сказали: «Ваша мать очень серьезно больна, пожалуйста, Вам необходимо приехать и посетить ее».
Сын приехал и увидел, что его мама была очень больна, практически присмерти.
Он спросил: «Мама, что я могу сделать для тебя?»
Мама ответила: «Пожалуйста, установи вентилятор в моей комнате и поставь холодильник, чтобы я могла хранить еду, потому что много раз я спала голодная».
Сын удивился и спросил: «Мама, почему пока ты была здесь, ты никогда не жаловалась, но теперь, когда тебе осталось несколько часов, ты рассказываешь мне все это?»
Мама ответила: «Ладно, дорогой. Просто я сама как-то справлялась с жарой, голодом и болью, но когда твои дети отправят тебя сюда, боюсь, ты не справишься».
Поделитесь этой записью, если вы думаете, что заботиться о тех, кто когда-то заботился о Вас, одна из самых высоких почестей!
Карельские вести: последние новости
10 причин, почему килограммы не уходят, даже если ты почти не ешь Это лучшая загадка-дилемма для проверки мышления! А что бы сделал ты? Он тебя не уважает: 9 настораживающих моментов в сексе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За что казнили заслуженного учителя РСФСР Сливко36
Последняя женщина, приговоренная к смерти в СССР27
Тест: кто вы из героев романа «Мастер и Маргарита»18
Кореянка съела сырого кальмара и «оплодотворилась»22
Без удовольствия: каким был секс в Средневековье51
Видео
00:57
«Лицо» призрака появилось возле детской кроватки
Безумный мир
02:11
Зачем батону нужны насечки
Вещи
01:38
На Марсе снова обнаружили таинственный объект
Безумный мир
03:35
Возле Аляски обнаружили подводную пирамиду
Безумный мир
03:09
Неопознанный объект приземлился в горах Италии
Безумный мир
10:25
Интригующие секреты Диснейленда
Места
09:05
Совершенно секретные проекты СССР
Истории
10:09
Приоткрыты тайны загадочной Зоны 51
Места
10:19
Русские экспедиции, пропавшие бесследно
Истории
10:06
Марсу угрожает страшная катастрофа
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение