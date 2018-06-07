Бедная девочка плакала, когда ей сказали сделать это в магазине мороженого. Но то, что произошло затем — бесценно!

Это был необычно жаркий день. Все, казалось, искали хоть какое-нибудь убежище от жары, так что магазин мороженого был настоящим раем в этот день.

Маленькая девочка, крепко сжимая деньги, вошла в магазин. Прежде чем она успела что-то сказать, продавец в магазине резко и грубо сказал ей, чтобы она вышла и прочитала табличку на двери, и держалась подальше, пока не наденет туфли. Она медленно вышла из магазина, а большой мужчина, который уже был в магазине, последовал за ней.

Он смотрел, как она стояла перед магазином и читала табличку: «Босоногим не входить!» Слезы полились по ее щекам, когда она повернулась и ушла. Но в этот момент здоровяк позвал ее. Сев на обочину, он снял свои туфли, 45 размера, и поставив их перед девочкой, сказал: «Вот это тебе. Ты не сможешь в них ходить, но если ты хотя бы дойдешь в них до магазина, то сможешь купить себе мороженного.»

Затем он поднял маленькую девочку и поставил ее ноги в туфли. «Не торопись, » — сказал он, — «я устал, и буду чувствовать себя чудесно, если просто посижу и поем мороженого!» Глаза маленькой девочки сияли от счастья, когда она, шаркая к прилавку, заказала себе мороженое.

Он был крупным мужчиной с большим животом, большими ботинками, но, скорее всего, у него также очень большое сердце!