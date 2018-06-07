Куда пропал Кашпировский

Когда-то миллионы жителей огромной страны собирались у экранов телевизоров в ожидании чуда. И чудо происходило.

Анатолия Кашпировского знали все. Слава к нему пришла, когда на Центральном телевидении СССР стали выходить «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского». Его боготворили, ему верили. Он давал установки, лечил болезни, чинил остановившиеся часы, казалось, так будет продолжаться вечно. Но в какой-то момент из эфира Анатолий Кашпировский исчез.

Родился Кашпировский на Украине в 1939 году. Когда началась война, отец ушел на фронт, а семью эвакуировали в Казахстан. В 1962 году он окончил Винницкий медицинский институт, затем 25 лет проработал в психиатрической больнице. Первая телепередача с ним вышла в 1989 году по Первой программе. Его сеансы транслировались даже во Вьетнаме, а в Польше ему вручили престижную награду польского телевидения — премию Wiktory.

В 1993 году он стал депутатом Госдумы первого созыва. Правда, через два года вышел из фракции. В том же, 1995 году, он принял участие в переговорах с террористами в Буденовске, загипнотизировать и усыпить всех не удалось, но с захватчиками он беседовал долго. Позже он написал об этом книгу.

Как объяснял Кашпировский, он оказывает психологическое воздействие на физические нарушения тела. Суть его метода в том, что он настраивает систему саморегуляции организма, после чего в нем начинают вырабатываться необходимые вещества, позволяющие справиться с болью.

Историй чудесных исцелений невероятно много. Находились отдельные персонажи, которые не смогли почувствовать эффект на себе, но их голоса тонули в общем гуле восхищения.

@anatoly_kashpirovskiy

Сейчас Кашпировскому почти 79 лет, он прекрасно выглядит, хорошо себя чувствует и продолжает исцелять людей. Экстарсенс ездит по бывшим республикам Советского Союза, но теперь его сеансы называются творческими встречами или конференциями. Кстати, в США, где живут его внуки и сын, он тоже устраивает подобные мероприятия. Приходят в основном бывшие соотечественники, но и это немало.

Поклонники следят за его перемещениями в Instagram, а кроме этого, Анатолий Кашпировский ведет свой канал на Youtube. Конечно, масштаб уже не тот, но дело Кашпировского живет, и, кажется, побеждает.