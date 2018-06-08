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Подросток взял своего отца в свою первую поездку на машине, но то, что папа сказал — это нечто!
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Подросток взял своего отца в свою первую поездку на машине, но то, что папа сказал — это нечто! 

Карельские вести 52 минуты назад
Фото: Карельские вести
Подросток получил первое водительское удостоверение.
Семья направилась к подъездной дорожке и забралась в машину, где молодой человек впервые собирался их подвезти.
Папа немедленно направляется на заднее сиденье, прямо за новоиспеченным водителем.
«Я готов поспорить, что ты сел туда, чтобы сменить обстановку после всех этих месяцев сидения на переднем пассажирском сиденье, пока ты учил меня водить, » — сказал сияющий мальчик своему отцу.
«Нет, — ответил папа, — я сяду здесь и настучу тебе в спинку, пока ты едешь, так же, как ты делал со мной все эти годы»
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