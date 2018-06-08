Выросли вместе: собаки и их хозяева в начале дружбы и через много лет

Расти вместе с собакой — это чудесно, особенно когда дружба человека и собаки длится все детство, отрочество и часть взрослой жизни. Эти четвероногие друзья никогда не предадут, они всегда рядом: когда ты идешь в первый класс, когда в первый раз тебе разбивают сердце, когда ты подаешь документы на поступление в вуз.

Мы собрали для вас фотографии питомцев и их хозяев в самом начале их отношений и сейчас. К сожалению, собаки живут не так долго, как хотелось бы, и это всегда большая боль — расставаться с другом, который был рядом, сколько себя помнишь. Но от этого люди не перестанут заводить собак, потому что душевнее друга не найти.

Источник: Bored Panda

«15 лет спустя по-прежнему лучшие друзья».

«Настоящая любовь, 13 лет спустя».

«11 лет — это большая разница».

«Я и моя собака, 1998 и 2012».

«Виталиус и Рекс семь лет спустя».

Парень воссоздал ту же самую фотографию со своей собакой 15 лет спустя, чтобы попрощаться.

«Три года дружбы».

«Лучшие друзья с 1997 года».

«Это Брэнди и я в ее первый день рождения и 14 лет спустя, когда ей исполнилось 15 лет».

«День, когда нам подарили щенка, и 11 лет спустя».

«13 лет с лучшей собакой, какая только может быть у ребенка».

«Я и мой пес Мидас после десяти лет вместе».

«Первые 9 месяцев вместе».

«Мой лучший друг последние 15 лет».

«Моя 15-летняя дружба! Познакомьтесь с Монти».

«Компаньон и друг всей моей жизни, 2001 и 2014».

«Мы с моим лучшим другом 10 лет назад и сейчас».

«Мы с моей Уини с разницей в 13 лет».

«День, когда мы поздоровались, и день, когда попрощались».

«Аарон и Скай, 14 лет спустя».

«На первой фотографии Дилану было около 14 месяцев, а Коубу — около 9 недель. Сейчас Дилану 12 лет, а Коубу — 11».

«Мы с Сашей тогда и сейчас».

«Мой подарок на 16-летие. Сейчас мне 31 год».

«Мы с ней уже 13 лет, немногое изменилось».

«15 лет дружбы (и это еще не предел)».

«16 лет спустя».

«Последнее, что осталось от моей собаки. Покойся с миром, Чика».