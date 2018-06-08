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Выросли вместе: собаки и их хозяева в начале дружбы и через много лет
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Выросли вместе: собаки и их хозяева в начале дружбы и через много лет 

Bigpicture.ru 14 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Расти вместе с собакой — это чудесно, особенно когда дружба человека и собаки длится все детство, отрочество и часть взрослой жизни. Эти четвероногие друзья никогда не предадут, они всегда рядом: когда ты идешь в первый класс, когда в первый раз тебе разбивают сердце, когда ты подаешь документы на поступление в вуз.
Мы собрали для вас фотографии питомцев и их хозяев в самом начале их отношений и сейчас. К сожалению, собаки живут не так долго, как хотелось бы, и это всегда большая боль — расставаться с другом, который был рядом, сколько себя помнишь. Но от этого люди не перестанут заводить собак, потому что душевнее друга не найти.
Источник: Bored Panda
«15 лет спустя по-прежнему лучшие друзья».
«Настоящая любовь, 13 лет спустя».
«11 лет — это большая разница».
«Я и моя собака, 1998 и 2012».
«Виталиус и Рекс семь лет спустя».
Парень воссоздал ту же самую фотографию со своей собакой 15 лет спустя, чтобы попрощаться.
«Три года дружбы».
«Лучшие друзья с 1997 года».
«Это Брэнди и я в ее первый день рождения и 14 лет спустя, когда ей исполнилось 15 лет».
«День, когда нам подарили щенка, и 11 лет спустя».
«13 лет с лучшей собакой, какая только может быть у ребенка».
«Я и мой пес Мидас после десяти лет вместе».
«Первые 9 месяцев вместе».
«Мой лучший друг последние 15 лет».
«Моя 15-летняя дружба! Познакомьтесь с Монти».
«Компаньон и друг всей моей жизни, 2001 и 2014».
«Мы с моим лучшим другом 10 лет назад и сейчас».
«Мы с моей Уини с разницей в 13 лет».
«День, когда мы поздоровались, и день, когда попрощались».
«Аарон и Скай, 14 лет спустя».
«На первой фотографии Дилану было около 14 месяцев, а Коубу — около 9 недель. Сейчас Дилану 12 лет, а Коубу — 11».
«Мы с Сашей тогда и сейчас».
«Мой подарок на 16-летие. Сейчас мне 31 год».
«Мы с ней уже 13 лет, немногое изменилось».
«15 лет дружбы (и это еще не предел)».
«16 лет спустя».
«Последнее, что осталось от моей собаки. Покойся с миром, Чика».
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